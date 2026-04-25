NPÚ: Maurská vodárna v Lednici překvapuje

26.04.2026 7:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Práce na obnově Maurské vodárny v areálu zámku Lednice přinášejí první zajímavé výsledky.

Foto: red
Popisek: Národní památkový ústav

Restaurátoři při postupném odkrývání původních vrstev narazili na nečekaný detail, který napovídá více o historické podobě stavby. Pod nánosy mladších úprav se totiž objevila smaragdová barevnost na vnitřních rámech tzv. oslích hřbetů. Ta překvapivě nahradila dosud viditelný zašlý béžový odstín, který byl po dlouhá léta považován za původní.

Tento objev otevírá nové otázky ohledně celkové barevnosti vodárny v minulosti. Restaurátorské práce tak nepřinášejí pouze obnovu, ale i nové poznání. Každá další odkrytá vrstva může skrývat další překvapení, která pomohou přesněji rekonstruovat historickou podobu této jedinečné stavby.

Je přitom obdivuhodné sledovat práci restaurátorů, kteří s mimořádnou pečlivostí a citem navracejí památce její původní krásu. Návštěvníci mají i nadále možnost sledovat postup prací přímo na místě a být tak svědky objevů, které se běžně odehrávají skryté očím veřejnosti.

Jinde na netu:

