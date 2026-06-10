„Půjdeme po vás. I zpětně.“ Britská strana slibuje pomstu těm, kdo přitáhli migranty

Útok se odehrál v pondělí večer v severním Belfastu. Muž ve věku kolem čtyřiceti let utrpěl vážná zranění oka, obličeje a zad. Podle policie byl při napadení použit kuchyňský nůž nalezený přímo na místě činu. Vyšetřovatelé později uvedli, že několik svědků zasáhlo ještě před příjezdem hlídek a pomohlo útočníka zastavit. Právě jejich pohotová reakce podle policie pravděpodobně zachránila napadenému život. Když se na sociálních sítích začaly šířit záběry útoku, veřejnost byla v šoku.
?? BELFAST NORD — CETTE NUIT!!! ??— Tony Truant (@TonyTruant01) June 8, 2026
Un migrant africain tente de décapiter un homme en pleine rue. Les témoins hurlent : « Il lui tranche la tête ! »
Vidéo via @TRobinsonNewEra. Regardez jusqu’au bout.
C’est le résultat DIRECT des choix politiques de nos élites : frontières…
Podle nových podrobností je obětí brutálního útoku Skot Stephen Ogilvie, „laskavý muž se speciálními potřebami,“ jak tvrdí jeho známí. Podle některých informací zřejmě před několika dny pomáhal Súdánci se stěhováním do nového domu, protože byl známý tím, že nabízel těmto lidem pomoc. „Nyní má vyřezané obě oči, uříznutý nos a další strašlivá zranění na obličeji, krku a zádech. Je to srdcervoucí, ubohý muž,“ píší lidé.
Během několika hodin po zveřejnění videa z útoku se objevily výzvy k protestům a v úterý večer už byly ulice Belfastu zaplněné demonstranty. Na několika místech města vypukly nepokoje. Demonstranti zapálili autobus veřejné dopravy, několik automobilů a budov.
IRELAND— Sid (@Trending_Sid) June 9, 2026
????????Breaking - Bus set on fire in #Belfast as anti-immigration protests continue after attack
June 9, 2026
Protesters have set fire to a bus in #Belfast as disorder flared at an anti-immigration demonstration organized in response to Monday night’s stabbing attack in… pic.twitter.com/xbKjIcym2G
Nad některými částmi Belfastu se vznášel hustý kouř, ulicemi zněly sirény a nad městem kroužil policejní vrtulník. Policie označila situaci za kritický incident a vyzvala obyvatele k opatrnosti. Demonstranti v Belfastu chodili od domu k domu, hledali migranty a vyhazovali je ven. Došlo i k zapálení ubytovacího zařízení pro migranty, kteří stihli před řáděním demonstrantů uniknout.
Belfast riots : Immigrant family rescued by Police after rioters set their house and car on fire while the family was still inside.— DOZA?? (@lil_doza) June 10, 2026
This is an attempted murder.
Those poor kids will live that trauma. pic.twitter.com/65sT40l9r2
Napětí se neomezilo pouze na Belfast. Protestní akce se konaly také v Antrimu a dalších částech Severního Irska. V některých lokalitách byly hlášeny útoky na domy a podniky, které podle místních obyvatel obývali nebo provozovali lidé z přistěhovaleckého prostředí.
Podle šéfa severoirské policie Jona Bouchera pobýval podezřelý ve Spojeném království na základě pětiletého víza uděleného v roce 2023. Do Británie se měl dostat přes Francii a Irsko a následně požádat o azyl v Belfastu. Policie současně zdůraznila, že případ není vyšetřován jako teroristický čin.
Politici vyzývají ke klidu, frustrace veřejnosti však sílí
První ministryně Severního Irska Michelle O’Neillová násilnosti ostře odsoudila a označila útoky na domy a rodiny za nepřijatelné. Britský premiér Keir Starmer útok nožem označil za odporný a vyzval veřejnost, aby nechala policii případ důkladně vyšetřit, jak informuje deník The Guardian.
Podobné výzvy však u části veřejnosti narážejí na stále větší nedůvěru. Mnoho demonstrantů tvrdí, že nejde pouze o jeden izolovaný incident, ale o další případ, který podle nich zřetelně spojuje migraci, kriminalitu a bezpečnost v zemi.
Napětí navíc přichází jen několik dní po jiném případu, který vyvolal silné emoce napříč Británií. Jde o případ smrti studenta v Southamptonu, jenž utrpěl smrtelná bodná zranění během konfliktu s jiným mužem tmavé barvy pleti. Přivolaná policie ale místo ozbrojeného muže spoutala krvácejícího studenta kvůli údajným rasistickým urážkám. Následné okolnosti případu a postup policie se staly předmětem rozsáhlých debat na sociálních sítích i v médiích. Do věci se vložil i americký viceprezident JD Vance, který kritizuje pro imigrantskou politiku Evropy.
Do diskuse po útoku v Belfastu se zapojili také někteří politici. Předseda Demokratické unionistické strany Gavin Robinson vyzval k omezení podle jeho slov nekontrolované migrace. Podrobnosti o podezřelém požadovali rovněž představitelé protiimigračních hnutí včetně Nigela Farage.
Britský poslanec Rupert Lowe z konzervativní strany Restore Britain zároveň vyslal jasný vzkaz současným i minulým vládním představitelům a jednotlivým úřadům, že jde o jejich pochybení a budou za ně stíháni, pokud Restore Britain uspěje ve volbách.
„Chci vyslat velmi jasný vzkaz úředníkům, kteří plánují umístit další z těchto mužů do obcí po celé Británii – do blízkosti škol, školek a rodin. Až strana Restore Britain vyhraje příští volby, budeme vás stíhat s plnou silou státu. To bude platit i zpětně,“ prohlásil Lowe.
„Chci, aby lidé konečně nesli odpovědnost za to, co se stalo s naší zemí. Úředníci, soudci, politici. Pokud vědomě umístili neprověřené nebezpečné divochy z třetího světa do našich komunit, do blízkosti našich dětí, pak se vláda hnutí Restore Britain bude snažit je stíhat. Ti, kdo za to nesou odpovědnost, musí být voláni k zodpovědnosti,“ tvrdí Lowe, že dokud nebudou lidé hnáni k odpovědnosti, budou volit polovičatá řešení.
I want people finally held to account for what has been done to our country.— Rupert Lowe MP (@RupertLowe10) June 10, 2026
Civil servants, judges, politicians.
If they have knowingly placed unvetted dangerous third world savages in our communities, near our children, then a Restore Britain Government will aim to prosecute…
Mezitím se protesty začaly šířit i mimo Severní Irsko. Ve skotském Glasgow se podle informací BBC sešly tisíce demonstrantů, další akce proběhly v Edinburghu a Ayru. Policie v některých případech uzavírala ulice a nasazovala zvýšený počet příslušníků, aby zabránila případným střetům. Vlny protestů se dají postupně očekávat v celé Velké Británii a brzy mohou zachvátit ostatní části Evropy.
Od Belfastu po Německo. Série útoků mění evropskou debatu
Události v Belfastu přicházejí v době, kdy je otázka migrace jedním z nejvýbušnějších témat napříč Evropou. V posledních letech otřásla několika zeměmi série útoků nožem, které výrazně ovlivnily veřejnou debatu.
V Německu vyvolal mimořádnou pozornost útok během městských slavností v Solingenu v roce 2024, při němž syrský žadatel o azyl zabil tři lidi a další zranil. Jen několik měsíců předtím zemí otřásl útok v Mannheimu, při kterém byl smrtelně zraněn policista zasahující proti ozbrojenému útočníkovi. Další tragické incidenty následovaly například v Aschaffenburgu a dalších německých městech.
Také ve Francii, Rakousku, Nizozemsku či Švédsku vedly podobné útoky k ostrým debatám o bezpečnosti, integraci migrantů a fungování azylových systémů. Každý další případ zvyšuje tlak na vlády, které čelí požadavkům na tvrdší migrační politiku i lepší ochranu veřejnosti, která má oprávněný pocit, že její obavy zůstávají dlouhodobě nevyslyšeny.
Jisté je, že brutální útok nožem v severoirské metropoli znovu otevřel jednu z nejcitlivějších evropských debat současnosti. Zatímco politici nadále vyzývají ke klidu, události posledních dní ukazují, že napětí kolem migrace a bezpečnosti zdaleka neutichá – a že Belfast se může stát dalším symbolem rostoucího rozdělení, které je patrné v řadě evropských zemí.
Ostatně lidé napříč Evropou mají po útoku v Belfastu jasno. „To je PŘÍMÝ důsledek politických rozhodnutí našich elit: dokořán otevřené hranice, masová imigrace bez prověřování, odmítání vyhošťovat nebezpečné osoby – a pak se tváří překvapeně. Starmer a všichni globalisté před ním proměnili Spojené království v laboratoř pro importovaný chaos.
A v Evropě, ve Švýcarsku? Jdeme po stejné sebevražedné cestě, se stejnou uklidňující rétorikou a stejnými zradami. Není to náhoda. Není to ´izolovaný případ´. Tohle je systém, který chtěli. Dost. Masová imigrace už není předmětem debaty. Je to otázka přežití,“ tvrdí lidé, kteří jsou šokovaní záběry nechutného útoku syrského migranta.
?? BELFAST NORD — CETTE NUIT!!! ??— Tony Truant (@TonyTruant01) June 8, 2026
Un migrant africain tente de décapiter un homme en pleine rue. Les témoins hurlent : « Il lui tranche la tête ! »
Vidéo via @TRobinsonNewEra. Regardez jusqu’au bout.
C’est le résultat DIRECT des choix politiques de nos élites : frontières…
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