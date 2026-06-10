O euru jen referendem, které nám ale stále odpírají

V roce 2001 bylo ústavním zákonem č.395/2001 (tzv. „euronovelou“) nejenom české právo podřazeno eurounijnímu právu. Do Ústavy ČR bylo vloženo ustanovení čl.10a, odst.1, které umožňuje přenést „některé pravomoci orgánů ČR na mezinárodní organizaci a instituci“. Od té doby ústavně platí tzv. „sdílená suverenita“, čili určitá ztráta nezávislosti ČR. Což se pak projevuje třeba tím, že český parlament povinně implementuje eurounijní směrnice do výsledků své tvorby – do zákonů. Bez ohledu na to, zda je Češi potřebují a jsou-li jim ku prospěchu.. Nepřekvapí nás, když Petr Pavel za pár dní po podpoře sjezdu SL přivolával zavedení eura. Neboť vstup ČR do EU v roce 2004 byl spojen se závazkem přijetí jednotné evropské měny. Mj., jen Dánsko si vyjednalo z této povinnosti výjimku..
Snad aby toho nebylo tehdy na Čechy moc, termín přijetí byl posunut na „neurčito“. Neboli po „splnění Maastrichtských konvergenčních kritérií…“
Někdo usoudil, že si Češi už na tuto povinnost přivykli .Alespoň podnikatelé, neboť podle průzkumů mezi nimi má být 70% pro přijetí eura. Zato mezi občany je proti stejné procento.
Je tedy na místě otázka – projevila by se tato změna platidla jen v obsahu peněženek?
Rovnou předesílám, že nikoliv. Nepochybně by fatálně zasáhla hlavu šestou Ústavy ČR. V ní je totiž zakotvena ČNB, neboli centrální banka státu.
Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
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Který z lídrů vládní koalice si vede nejlépe?
Guvernér ČNB v rozhovoru pro Insider z 18.5.2026 bilancoval její činnost, zkráceně cit.: „Když jsme nastupovali v červenci 2022, činila inflace 17,5 %, v současnosti je už 26 měsíců na 2 %, začínali jsme s vyprodaným trezorem zásob zlata, v současnosti byl obnoven zlatý poklad, máme přes 70 tun zlata, největší zásobu v historii ČR.. a to vše v rámci realizace cíle ČNB, kterým je nízká inflace, pevná koruna, prostředí v němž nejsou ohroženy vklady střadatelů“. Dodávám, že v eurozóně je momentálně míra inflace 3,2%.
Pokud by ČR přešla na euro, ČNB by sice formálně existovala dále. Ale její pravomoci na území ČR by přešly na Evropskou centrální banku ve Frankfurtu. ČNB by ztratila možnost samostatně určovat měnovou politiku v ČR, především úrokovou sazbu. Vykonávala by především úkony, které jí ECB nařídí. Což by mělo stejnou logiku, jako když český parlament vykonává nařízení z Bruselu.
ČNB by musela v ČR implementovat jednotnou úrokovou sazbu, nastavenou ECB pro celou eurozónu. A která musí povinně vyhovovat všem 21 států státům eurozóny, bez ohledu na momentální kondici jejich ekonomik. Takže např. pro silné ekonomiky bude stejná sazba pro všechny příliš nízká, což může vést k přehřátí jejího trhu a podporovat růst cen. Pro slabší ekonomiky bude příliš vysoká a bude brzdit její rozvoj. V takové situaci by ČNB už jen bezmocně přihlížela dalšímu oslabování ekonomiky a popřípadě i vzniku krizových stavů..
Takže – jaká je odpověď na otázku, zda by se přijetí eura projevilo jen v obsahu našich peněženek – došlo by ke ztrátě v ústavě ČR zbývajícího atributu suverenity.
Dodávám, jak suverenity státu, tak suverenity lidu, onoho zdroje veškeré moci ve státě (srov. čl.2, odst.1 Ústavy ČR).
Co závěrem?
Opustit korunu bude pro Čechy osudovým rozhodnutím. Proto ho nelze ponechat na vůli jimi zvolených zástupců, hlavou státu počínaje. Logicky by si o tom měli Češi rozhodnout sami v referendu. Ale jak už jsem to i v PL mnohokrát opakoval, ČR je jedním ze tří států eurounijní sedmadvacítky, který svým občanům toto právo od nabytí účinnosti Ústavy dne 1.1.1993 - odpírá…
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