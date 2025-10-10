NPÚ: Váleční veteráni mají o víkendu 1.-2. 11. 2025 vstup na památky zdarma

Stačí na pokladně předložit platný průkaz válečného veterána. Tímto symbolickým gestem si připomínáme Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad, den, kdy v roce 1918 skončila první světová válka podpisem příměří mezi zeměmi Dohody a Německem. Tento den je po celém světě věnován uctění památky všech, kteří sloužili v ozbrojených silách a obětovali se pro svobodu druhých.
Na Moravě a ve Slezsku bude možné vstoupit zdarma na 24 památek ve správě NPÚ (více ZDE), s výjimkou státního zámku Raduň, kde bude probíhat zvláštní program pro děti.
autor: Tisková zpráva