NPÚ: Váleční veteráni mají o víkendu 1.-2. 11. 2025 vstup na památky zdarma

13.10.2025 7:23 | Tisková zpráva

O víkendu 1.-2. listopadu mají váleční veteráni vstup zdarma na základní prohlídkové okruhy na památkách ve správě NPÚ.

Stačí na pokladně předložit platný průkaz válečného veterána. Tímto symbolickým gestem si připomínáme Den válečných veteránů, který připadá na 11. listopad, den, kdy v roce 1918 skončila první světová válka podpisem příměří mezi zeměmi Dohody a Německem. Tento den je po celém světě věnován uctění památky všech, kteří sloužili v ozbrojených silách a obětovali se pro svobodu druhých.

Na Moravě a ve Slezsku bude možné vstoupit zdarma na 24 památek ve správě NPÚ (více ZDE), s výjimkou státního zámku Raduň, kde bude probíhat zvláštní program pro děti.

Zdroje:

https://www.npu.cz/cs/ups-kromeriz/zpristupnene-pamatky

autor: Tisková zpráva

