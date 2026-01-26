Na pravou míru: ČSSZ „průkazy důchodce“ nevydává, pozor na zavádějící články

26.01.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Vyzýváme k obezřetnosti a upozorňujeme, že ČSSZ žádné „univerzální“ průkazy ani karty svým klientům nevydává.

Na pravou míru: ČSSZ „průkazy důchodce“ nevydává, pozor na zavádějící články
Foto: ČSSZ
Popisek: Česká správa sociálního zabezpečení

Autoři řady článků, které se poslední dobou objevily v médiích, vybízejí čtenáře v důchodovém věku, aby si vyřídili „kartičku“, která jim zajistí řadu „výhod“ a „bonusů“. Někteří jim vysloveně radí, aby si zašli na správu sociálního zabezpečení a požádali o vydání průkazu. Mylně přitom informují, že „průkaz“ pomůže českým seniorům „k velkým finančním úsporám“ a že díky „kouzelné kartičce“ budou mít slevu na léky, potraviny, knihy, ubytování v penzionech nebo si budou moci dopřát levnější vstupenky do kulturních institucí. Většina těchto článků ovšem vychází ze zdrojů, které se týkají tzv. průkazu důchodce vydávaného v Polsku.

ČSSZ důrazně upozorňuje, že žádný univerzální „průkaz důchodce“ nevydává. Informuje o tom mimo jiné na svých webových stránkách v Příručce budoucího důchodce pro rok 2025 ZDE.

O přiznání důchodu ČSSZ své klienty informuje zasláním příslušného rozhodnutí o přiznání důchodu. Potvrzení o pobírání důchodu či jeho aktuální výši vydává v případě potřeby a na vyžádání kterákoliv okresní správa sociálního zabezpečení.

Rozhodnutí o přiznání důchodu ČSSZ posílá svým klientům písemně poštou nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby. Nejde však o žádný průkaz, kterým by se příjemci důchodu mohli prokazovat v obchodech, kinech a podobně.

V České republice nicméně existují různé karty a doklady, které prokazují status důchodce nebo seniora a umožňují získání slevy na jízdné, služby či kulturní akce. Žádné z nich však nevydává Česká správa sociálního zabezpečení, územní správa sociálního zabezpečení ani okresní správa sociálního zabezpečení.

Nejznámější jsou PID karta, Senior Pas pro slevy v ČR/SR a na vlaky v ČR je to In Karta s aplikací IN 50 pro důchodce. Pro prokázání nároku na bezplatnou MHD v Praze od 65 let stačí i běžný OP, pas nebo jiný průkaz s fotografií a datem narození.

Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, výpočtu a jeho výši lze zjistit na oficiálních webových stránkách ČSSZ www.cssz.cz a eportal.cssz.cz, prostřednictvím klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím telefonní informační linky 800 050 248.

