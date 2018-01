Nabídky podané v lesnických tendrech hodnotí Lesy ČR

Státní podnik Lesy České republiky hodnotí 564 nabídek. Jde o provádění komplexních, pěstebních a těžebních prací v lese včetně prodeje dříví, a to od letošního března. Nabídky podalo do 5. ledna 38 firem. Ty se uchází o 109 zakázek. V tendrech za 3,9 miliard korun se soutěží o bezmála 8,7 milionů metrů krychlových dříví.

Smlouvy mají platit od letošního března, a to od jednoho do pěti let. V pátek 5. ledna se nabídky veřejně otevřely a přečetly na ředitelství podniku v Hradci Králové. Poté začalo jejich posuzování a hodnocení. „Hodnoticí proces je na začátku a nemůžeme mluvit o finálních výsledcích,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel podniku Lesy ČR.

Hlavním kritériem je nabídnutá cena. V 91 zakázkách na komplexní lesnické činnosti s prodejem dříví za 3,5 miliard korun předložilo nabídky 36 společností. Smlouvy na těžební činnosti s prodejem dříví s předpokládanou hodnotou 143,7 milionů korun se týkají deseti zakázek. Nabídky podalo 21 firem. V dalších osmi zakázkách se deset firem uchází o provádění pěstebních činností. Předpokládaná hodnota činí 228,7 milionů korun. „Původně jsme chtěli vypsat veřejné zakázky už v listopadu. Vichřice Herwart však poškodila koncem října ve státních lesích jeden a půl milionu metrů krychlových dříví a změnila tak objemy, strukturu těžeb a souvisejících pěstebních prací. Tedy i zadání zakázek,“ dodal Daniel Szórád.

Tendry se týkají převážně územních jednotek, na nichž byla k 31. prosinci loňského roku dohodou ukončena smlouva mezi Lesy ČR a partnery. Stalo se tak v důsledku lesních kalamit na základě unesení Vlády ČR.

Informace o nabídkách budou 8. ledna odpoledne zveřejněny na webu podniku Lesy ČR (ZDE).

SHRNUTÍ

Soutěží se o 3 903 820 000 korun.

Celkem 38 společností předložilo 564 nabídek.

Jde o 109 zakázek - na jednu bylo průměrně podáno 5,17 nabídek.

Psali jsme: Lesy ČR odvedly v roce 2017 do státní pokladny 3,050 miliard korun Lesy ČR rekonstruovaly v Orlických horách koryto Osečnického potoka Lesy ČR získaly pozemky u Hřivic na Lounsku V Jizerských horách dokončily Lesy ČR sedmikilometrový okruh pro běžkaře

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva