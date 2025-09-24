Nadace ČEZ: Charitativní kolo pomohlo dvěma jihočeským neziskovkám

Padesát tisíc na vybavení kroužku Mladý zdravotník a prakticky stejná částka na zajištění terénních služeb. Taková je bilance Oranžového kola Nadace ČEZ během letošního festivalu ČEZ FEST, který se o víkendu konal v Českých Budějovicích. V sobotu mohli lidé minutovou jízdou na speciálně upraveném rotopedu pomáhat dvěma jihočeským neziskovým organizacím.
Propojit zábavu, pohyb a pomoc dobré věci mohli o víkendu návštěvníci ČEZ FESTu, ale i běžní kolemjdoucí na Sokolském ostrově. Stačilo usednou na speciální handbike a minutovým šlapáním přeměnit energii na pomoc druhým. Každá jízda pak znamenala finanční prostředky pro dvě jihočeské neziskové organizace. Částku 50 343 korun získal Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice. „Peníze využijeme na nové vybavení do našeho kroužku Mladý zdravotník a na letní soustředění,“ uvedla zdravotnice Markéta Veverová.
Jen o 292 korun méně, konkrétně 50 051 korun, směřovalo k neziskové organizaci Fokus Tábor. „Za podporu Nadaci ČEZ velmi děkujeme. Získané finance půjdou na zajištění terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním, konkrétně na financování auta, které dojíždí domů za klienty s duševním onemocněním,“ doplňuje Radka Rybáková, projektová manažerka.
Poslední minuta pak patřila představitelům obou organizací. Nešlapali ale pro svoji, nýbrž pro druhou organizaci. I tak bylo ale patrné, že ze sebe chtěli vydat maximum.
Benefiční projekt Oranžové kolo funguje už osmnáct let a během této doby přerozdělil desítkám neziskových organizací v celé republice miliony korun. V Českých Budějovicích patří vždy k nejoblíbenějším doprovodným aktivitám festivalu, a i letošní ročník potvrdil, že zájem veřejnosti o charitativní rozměr akce stále roste.
autor: Tisková zpráva