Nadace ČEZ: Charitativní kolo pomohlo dvěma jihočeským neziskovkám

24.09.2025 17:39 | Tisková zpráva

Minutovou jízdou na speciálně upraveném rotopedu mohli lidé pomáhat dvěma jihočeským neziskovým organizacím.

Nadace ČEZ: Charitativní kolo pomohlo dvěma jihočeským neziskovkám
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Padesát tisíc na vybavení kroužku Mladý zdravotník a prakticky stejná částka na zajištění terénních služeb. Taková je bilance Oranžového kola Nadace ČEZ během letošního festivalu ČEZ FEST, který se o víkendu konal v Českých Budějovicích. V sobotu mohli lidé minutovou jízdou na speciálně upraveném rotopedu pomáhat dvěma jihočeským neziskovým organizacím.

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 12569 lidí

Propojit zábavu, pohyb a pomoc dobré věci mohli o víkendu návštěvníci ČEZ FESTu, ale i běžní kolemjdoucí na Sokolském ostrově. Stačilo usednou na speciální handbike a minutovým šlapáním přeměnit energii na pomoc druhým. Každá jízda pak znamenala finanční prostředky pro dvě jihočeské neziskové organizace. Částku 50 343 korun získal Oblastní spolek Českého červeného kříže Prachatice. „Peníze využijeme na nové vybavení do našeho kroužku Mladý zdravotník a na letní soustředění,“ uvedla zdravotnice Markéta Veverová.

Jen o 292 korun méně, konkrétně 50 051 korun, směřovalo k neziskové organizaci Fokus Tábor. „Za podporu Nadaci ČEZ velmi děkujeme. Získané finance půjdou na zajištění terénních služeb pro lidi s duševním onemocněním, konkrétně na financování auta, které dojíždí domů za klienty s duševním onemocněním,“ doplňuje Radka Rybáková, projektová manažerka.

Poslední minuta pak patřila představitelům obou organizací. Nešlapali ale pro svoji, nýbrž pro druhou organizaci. I tak bylo ale patrné, že ze sebe chtěli vydat maximum.

Benefiční projekt Oranžové kolo funguje už osmnáct let a během této doby přerozdělil desítkám neziskových organizací v celé republice miliony korun. V Českých Budějovicích patří vždy k nejoblíbenějším doprovodným aktivitám festivalu, a i letošní ročník potvrdil, že zájem veřejnosti o charitativní rozměr akce stále roste.

Psali jsme:

Nadace ČEZ: V letošních kolech grantu Stromy uspělo 132 projektů
Nadace ČEZ: Trutnovští skauti mají nové táborové vybavení
Nadace ČEZ: Pojďte ven! Grant nadace pomáhá s úpravou tras pro turisty
Nadace ČEZ: V Hradci Králové se šlapalo na oranžovém kole

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

charita , kraj Jihočeský , nadace ČEZ , Neziskovky , TZ

autor: Tisková zpráva

David Smoljak byl položen dotaz

Ověřování faktů

Podle mě si většina novinářů solidních médií fakta ověřuje, problém ale jsou často informace na sociálních sítí, které se mezi lidmi šíří jako lavina a nikdo je moc neověřuje a taky vidím problém v tom, že politici spíš než aby případné nepravdy vyvraceli, tak mlčí. Nemyslíte, že je na místě změnit ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Žaludy jsou velice prospěšnou superpotravinouŽaludy jsou velice prospěšnou superpotravinou Udržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahůUdržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahů

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Charitativní kolo pomohlo dvěma jihočeským neziskovkám

17:39 Nadace ČEZ: Charitativní kolo pomohlo dvěma jihočeským neziskovkám

Minutovou jízdou na speciálně upraveném rotopedu mohli lidé pomáhat dvěma jihočeským neziskovým orga…