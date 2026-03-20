Nadace ČEZ: Cross country team z Horních Heřmanic získal podporu

Cílem projektu bylo pořízení čtyřkolky a jejího vybavení – zimních pásů, přídavných světel, ochranného štítu, vyhřívání rukojetí a sedadel, úložného boxu na nářadí a tažného zařízení. Čtyřkolka umožní upravovat tratě i v obdobích, kdy není dostatek sněhu pro nasazení sněžné rolby, a navíc zajede i na úzké přípojné cesty, kam se rolba nedostane. V zimě a v případě dostatečné sněhové nadílky bude využita při zajištění běžeckého závodu Heřmanický Koberec.
„Díky čtyřkolce dokážeme upravovat stopy už při menší sněhové pokrývce a udržovat i úzké lesní cesty. Běžkaři z Horních Heřmanic i okolních obcí se tak dočkají delší sezóny a kvalitnějších tratí,“uvádí Jaroslav Knápek, předseda výboru.
V létě bude stroj sloužit především k údržbě tratí, převozu materiálu a přípravě tradičních sportovních akcí, zejména veřejného závodu v přespolním běhu Heřmanická Osmička.
Spolek Cross country team Horní Heřmanice se již více než deset let věnuje údržbě běžeckých tratí a rozvoji sportovních aktivit pro děti, mládež i dospělé. Provoz stávající sněžné rolby, také pořízené díky podpoře Nadace ČEZ, doplní čtyřkolka jako flexibilní pomocník pro celoroční práci.
„Veškeré naše aktivity stojí na dobrovolnících, kteří věnují svůj čas i energii tomu, aby byla obec a její okolí sportovně živé. Podpora Nadace ČEZ nám umožní dále rozvíjet infrastrukturu, kterou využívají místní obyvatelé i návštěvníci z širšího okolí,“ doplňuje Jaroslav Knápek.
Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.