Nadace ČEZ: Cross country team z Horních Heřmanic získal podporu

22.03.2026 16:14 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V Horních Heřmanicích mají novou pracovní čtyřkolku. Od Nadace ČEZ získali finanční podporu ve výši 300 000 Kč na její nákup. Nový stroj výrazně zlepší údržbu běžeckých stop v okolí Horních Heřmanic a prodlouží využitelnost místních tratí až o šest týdnů.

Nadace ČEZ: Cross country team z Horních Heřmanic získal podporu
Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Cílem projektu bylo pořízení čtyřkolky a jejího vybavení – zimních pásů, přídavných světel, ochranného štítu, vyhřívání rukojetí a sedadel, úložného boxu na nářadí a tažného zařízení. Čtyřkolka umožní upravovat tratě i v obdobích, kdy není dostatek sněhu pro nasazení sněžné rolby, a navíc zajede i na úzké přípojné cesty, kam se rolba nedostane. V zimě a v případě dostatečné sněhové nadílky bude využita při zajištění běžeckého závodu Heřmanický Koberec.

„Díky čtyřkolce dokážeme upravovat stopy už při menší sněhové pokrývce a udržovat i úzké lesní cesty. Běžkaři z Horních Heřmanic i okolních obcí se tak dočkají delší sezóny a kvalitnějších tratí,“uvádí Jaroslav Knápek, předseda výboru.

V létě bude stroj sloužit především k údržbě tratí, převozu materiálu a přípravě tradičních sportovních akcí, zejména veřejného závodu v přespolním běhu Heřmanická Osmička.

Spolek Cross country team Horní Heřmanice se již více než deset let věnuje údržbě běžeckých tratí a rozvoji sportovních aktivit pro děti, mládež i dospělé. Provoz stávající sněžné rolby, také pořízené díky podpoře Nadace ČEZ, doplní čtyřkolka jako flexibilní pomocník pro celoroční práci.

„Veškeré naše aktivity stojí na dobrovolnících, kteří věnují svůj čas i energii tomu, aby byla obec a její okolí sportovně živé. Podpora Nadace ČEZ nám umožní dále rozvíjet infrastrukturu, kterou využívají místní obyvatelé i návštěvníci z širšího okolí,“ doplňuje Jaroslav Knápek.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Nadace ČEZ podporuje několika grantovými programy sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivně spolupracuje s regiony. Výší rozdělených příspěvků se řadí ke špičce nadací v České republice. Více informací ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , nadace ČEZ , TZ

Opravdu jsou ty urážky nutné?

Čemu dobrému přispívá, že jako politici urážíte sebe navzájem a bohužel mnohdy i samotné voliče? Konkrétně vy jste napsala doslova ,,extremistická lůza ve vládě“. Podle mě spolu lidé nemusí souhlasit, ale to ještě někoho neospravedlňuje druhé urážet. Divíte se pak, že je jsou i ve společnosti tak vy...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Nadace ČEZ: Cross country team z Horních Heřmanic získal podporu

16:14 Nadace ČEZ: Cross country team z Horních Heřmanic získal podporu

V Horních Heřmanicích mají novou pracovní čtyřkolku. Od Nadace ČEZ získali finanční podporu ve výši …