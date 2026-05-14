Novák (ANO): Kdo říká, že se sem jede smířit, tak vlastně není smířen

Děkuju, děkuju za slovo. Já vás, kolegyně, kolegové, rozhodně nebudu dlouho zdržovat. V první řadě vám přeju hezký den. Možná bych to stihl i v rámci faktické poznámky, ale raději jsem si vzal půl minuty navíc.
Mám jenom takových pár poznámek. Začínáme smířením, jdeme přes nenávist, (?) z mého Zlína, Jana Antonína Baťu, přes provokaci až po neakceptaci našeho právního řádu. A končíme u vztahů. Kdo říká, že se sem jede smířit, tak vlastně není smířen. A to si myslím, že bychom si měli uvědomit. Kdo říká, že my tím, že s něčím nesouhlasíme, šíříme nenávist – to rozhodně není pravda, nenávist vyvolává právě to sypání solí do otevřených ran, ať už potomků lidí, kteří z jakéhokoli důvodu nepřežili druhou světovou válku, nebo těch pár, kteří se ještě dožili – a k těm bychom úctu, minimálně k těm, měli chovat.
Jan Antonín Baťa a Benešovy dekrety. Jan Antonín Baťa byl, respektive jeho majetek postihly Benešovy dekrety. Dodnes se historici neshodnou, jak to vlastně bylo, a dodnes se probíráme historickými dokumenty. Ale samotná rodina Jana Antonína Bati velmi dobře chápe, že prolomení Benešových dekretů by České republice způsobilo neskutečný problém, a tohoto se dopředu vzdává. A před tímto rozhodně poklona.
Provokace, proč se koná sjezd. Všichni chápeme, že se může konat přátelské setkání, že se koná přátelské setkání Čechů, Němců. A můžou si na základě toho přátelského setkání popovídat, sdílet vzpomínky a tak dál. Byli tu němečtí občané, kteří pomáhali těm českým, ale byli tu také němečtí občané, kteří aktivně ty české likvidovali a byli u toho. Prostě to tak je. My jsme zatím udělali tlustou čáru. A myslím si, že znovu mluvit o nějakém smíření opravdu nemá smysl.
Co se týká prolomení našeho právního řádu, protože Benešovy dekrety jsou obsaženy v našem právním řádu, tak je to vlastně útok na uspořádání českého státu. A pokud někdo tohle prosazuje a prosazuje to na území České republiky, tak by se tím rozhodně mělo zabývat Ministerstvo vnitra a takovouto organizaci zařadit do seznamu extremistických organizací. Tím pádem si myslím, že by byl vztah, respektive případ, vyřešen.
A vztahy. Myslím si, že v rámci vztahů Česka a Německa jsme na tom velmi dobře. Nicméně právě tento sjezd ty vztahy – ne na vládní, ale především na občanské úrovni, nabourává. A to je hrozná škoda a je mi to moc líto. Děkuju.
