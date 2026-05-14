Zneužili to. Nabízený smír nechtěli. Advokát Nielsen přitvrdil proti Milionu chvilek

Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Anketa
Kdo může za zhrubnutí české společnosti?
Europoslanec Petr Bystroň byl opakovaně některými českými neziskovkami a jejich aktivisty nařčen, že je "placen Ruskem" a na nedávnou demonstraci Milionu chvilek pro demokracii organizátoři zvali i použitím snímku pana Bystroně s Natálií Vachatovou. Jakým způsobem se pan Bystroň hodlá bránit?
Spolek Milion chvilek v podstatě označil europoslance Petra Bystroně za zkorumpovaného politika ve službách cizí moci. To je naprosto lživé a ničím nepodložené nařčení. Je to i nařčení v demokratické společnosti velmi nebezpečné. Může totiž snadno zbavit pana poslance možnosti řádně vykonávat jeho mandát, vystupovat v médiích a vůbec prosazovat to, proč byl zvolen. Druhou stranu jsme o jejich nezákonném jednání informovali a nabídli jsme i vstřícný způsob narovnání. Na to však nepřistoupila. Milion chvilek se dlouhodobě snaží vytvářet dojem ochránce demokratických hodnot. Na základě toho se mu podařilo získat si přízeň nemalé skupiny lidí a podporu řady médií v čele s těmi veřejnoprávními. O to jsou podobné útoky na volené zástupce nebezpečnější. Tady v žádném případě nejde o kritiku nebo veřejnou kontrolu politika. Tady jde o útok, jehož cílem je likvidace řádně zvoleného poslance Evropského parlamentu. A proti tomu je nutné se bránit.
Čeho chce u soudu pan Bystroň dosáhnout?
Jak jsem říkal, nabídli jsme Milionu chvilek smírné řešení. To se ale nesetkalo s pozitivní reakcí. Myslím, že je na čase i dalším obětem podobných útoků ukázat, že právo stále ještě funguje, že i politici mají právo na ochranu před lživými a urážlivými výroky a že není možné zneužívat neziskový sektor k zastrašování kritiků politiky reprezentované zejména Evropskou komisí.
Obecněji, je na místě se začít takto bránit proti sílícím nařčením a nepravdivým tvrzením, která na adresu lidí z konzervativního tábora od odpůrců míří? Dříve se to spíše přecházelo mlčením.
Myslím si, že je na čase postavit se podobným útokům vedeným různými politicky aktivními neziskovými organizacemi proti názorovým odpůrcům. Nezapomeňme, že Milion chvilek, který si hraje na vzor ctnosti, ročně získává dary ve výši desítek milionů korun. Veřejně vystupuje jako ochránce demokratických hodnot s podporou médií a řady politiků. O to jsou podobné útoky na volené zástupce nebezpečnější. Tady už skutečně nejde o veřejnou kritiku. Tohle je příklad zneužití institutu občanské společnosti k politickému boji za pomoci nástrojů, které nelze tolerovat. Nástrojů v podobě lživých nařčení, poškozování osobní cti a zásahů do lidské důstojnosti jako takové. A i když si to možná řada lidí neuvědomuje, podobné útoky skutečně cílí na nejcitlivější místa člověka, protože ho zasahují nejen profesně, ale mají obrovský vliv i na jeho osobní život, na jeho okolí i rodinu.
Jak v otázkách falešných a nepravdivých nařčení najít hranici, kdy jde ještě o svobodu projevu, kterou je nutno hájit, a kdy už je na místě se bránit u soudu a hnát autory takových nařčení k zodpovědnosti?
S panem poslancem Bystroněm se naprosto shodujeme v tom, že svoboda projevu je jednou z nejzásadnějších hodnot, kterou musíme chránit. Jakékoli zásahy do ní proto musí být velice citlivé. Existuje mnoho soudních rozhodnutí, v nichž lze hranici mezi přijatelným a nepřijatelným projevem názoru najít. Já bych ji shrnul tak, že pokud někdo šíří lživá tvrzení, která mohou člověku ublížit, šíří je zcela bezohledně k právům druhého, pak je třeba poskytnout oběti ochranu. Protože existuje hodnota, která stojí i nad svobodou projevu, nebo spíš, jejíž je i svoboda projevu pouze určitou podmnožinou, a tou je lidská důstojnost. A tu musíme chránit v první řadě.
Lze nalézt tu hranici?
V praxi, zejména v politické diskusi, je nalezení hranice, o které mluvíte, někdy složité. Protože samotné expresivní či vulgární hodnotící soudy směřované vůči veřejně aktivním osobám požívají ochrany v rámci svobody projevu. Pokud nejsou motivovány skutečně jen zlým úmyslem. Milion chvilek ale tuto hranici překročil. Zveřejnili jednoznačnou lež, s jednoznačným vědomím toho, jak silně se to dotkne pana poslance Bystroně, ale i Natálie Vachatové, poradkyně pana premiéra. A to už opravdu nelze tolerovat.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku