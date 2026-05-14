Malá (ANO): Budovat vztahy orientované na budoucnost, nikoliv na spory z minulosti

14.05.2026 18:01 | Monitoring
autor: PV

Projev na 18. schůzi Poslanecké sněmovny ke stanovisku vládní koalice ke sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Taťána Malá

Hezké, dobré dopoledne, ne, odpoledne kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych i já jako předsedkyně poslaneckého klubu a také jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva vyjádřila ten postoj k usnesení, které dneska projednáváme. My jsme ten návrh debatovali na jednání našeho klubu a panovala na něm poměrně drtivá shoda, a chci říct, že jsem moc ráda, že česko-německé vztahy jsou dnes na velmi dobré úrovni, možná dokonce jedny z nejlepších v historii. Spolupracujeme spolu v celé řadě oblastí, od byznysu přes vědu, kulturu. Celá řada našich lidí dnes v Německu podniká, pracuje, studuje. Zjitřelé emoce devadesátých let jsou díky Bohu pryč. V nemalé míře i proto, že Česká republika a Spolková republika Německo ty své vztahy poměrně zásadním způsobem urovnaly už v devadesátých letech a za klíčový moment já určitě považuji Česko-německou deklaraci z roku 1997, která jasně nastavila rámec našich vzájemných vztahů a především v tomto dokumentu je jasně napsáno, že Česká republika ani Německo nebudou již zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami, které pocházejí z minulosti.

Já tento princip považuji za klíčový i dnes. Je to princip, který nám pomohl posunout se vpřed a budovat vztahy orientované na budoucnost, nikoliv na spory z minulosti.

Jakkoliv jsou ty věci již právně uspořádané a za mě nezpochybnitelné, tak je fér si říct, že ve společnosti stále panují okolo tohoto tématu jisté tenze, které je podle mého mínění škoda probouzet a nedělá to dobře. A já proto nepovažuji za moc šťastné pořádat sudetoněmecký sjezd na území České republiky. Já jsem toto stanovisko jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva prezentovala i ve středu na Radě vlády pro národnostní menšiny, kde místopředsedou této Rady vlády je zástupce německé menšiny. Velmi podrobně jsme toto téma diskutovali a ačkoliv naše názory na tuto událost nejsou úplně stejné, věřím, že jsme našli vzájemně nějaké porozumění a že se snažíme vnímat ty pozice obou stran, pozici těch, kteří tento sjezd pořádat chtějí, pozici těch, kteří ho naprosto odmítají.

Moje stanovisko a názor je takový, a myslím si, že mohu tlumočit stanovisko poslaneckého klubu hnutí ANO, že je to akce, je to událost, která otevírá staré rány. A i když se říká, že čas všechno vyřeší, tak já nemám pocit, že už jsme v bodě, kdy by byly všechny rány zahojené. A zvlášť u starších lidí je toto téma opravdu velmi citlivé a já jsem přesvědčena o tom, že to ukázala i ta vyhrocená debata tady v Poslanecké sněmovně i v tom veřejném prostoru. Ukázalo se, že některé ty emotivní reakce, které probíhaly jak tady, tak na sociálních sítích, jsou prostě reakcí na ty události, které nejsou tak dávné a které prostě byly pro velké množství občanů, velké množství rodin skutečně velmi, velmi náročné a nesou si je celé generace. Jsem přesvědčena o tom, že kdyby nebylo zbytečné horlivosti některých jednotlivců, tak bychom tuto debatu nemuseli dnes vést, nemuseli bychom ve Sněmovně toto téma diskutovat, nemuseli bychom dělat tiskové konference a přijímat takové usnesení. Já si moc dobře uvědomuji, že tato situace je vlastně do určité míry zbytečná, ale prostě je potřeba se k ní nějak postavit.

Podle mého názoru to dnešní usnesení je jasným sdělením, které nemá v žádném případě, v žádném případě, a to jsem opakovaně deklarovala i na Radě vlády pro národnostní menšiny, nemá poškozovat naše výborné vztahy s německými sousedy a osobně budu moc moc ráda, když napříště se budeme spíše věnovat tématům, která nás spojují, než tématům, která nás rozdělují a která otevírají staré rány. Myslím si, že v dnešním světě totiž spolupráce, stabilita a vzájemná důvěra jsou důležitější než kdy dřív. Děkuji za pozornost. (Potlesk.)

Mgr. Ing. Taťána Malá

  • ANO 2011
  • poslankyně
Ing. Radim Fiala byl položen dotaz

Německo vs Rusko

Pokud vím, tak nás chtěl vyhladit Hitler, ne sudetští Němci, nebo je to jinak? Podle vás se s nimi nemáme pokusit uzavřít smír? A když mluvíte o vraždění, tak přeci Rusko má na svědomí taky řadu změřených lidských životů. A opravdu myslíte, že je nesrovnatelná okupace Německem a Ruskem? Myslíte, že ...

