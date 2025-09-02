Nadace ČEZ: Pojďte ven! Grant pomáhá s úpravou tras pro turisty, běžkaře i cyklisty

Kvalitní asfalt na hojně využívanou cyklostezku z krušnohorské obce Tatrovice, nové dřevěné sochy a odpočívadla na turistické stezce do Prčice, rozšíření ferratové cesty pod hradem Hněvín, čtyřkolka pro snadnou úpravu běžeckých stop v šumavské Kvildě, nebo příspěvek na zajištění celoročního provozu Krušnohorské magistrály pro Místní akční skupinu (MAS) Cínovecko, to jsou příklady z desítek projektů podpořených grantem Úprava turistických tratí a běžeckých stop Nadace ČEZ v minulých kolech. Benjamínek grantových řízení Nadace ČEZ si velmi rychle získal příznivce a pomáhá podporovat toulání se českou krajinou – pěšky, na běžkách či na kole – napříč republikou.
Částku až do výše půl milionu korun mohou žadatelé použít například na obnovu značení, instalaci různých doprovodných prvků (informační cedule, lavičky, přístřešky, odpadkové koše, osvětlení), ale třeba právě i na zakoupení technického vybavení pro tvorbu a úpravu zimních běžeckých stop. Ostatně zimní projekty tvořily více než polovinu podpořených žádostí v letošním prvním kole grantu.
„Zájem o grant je skutečně velký a zaměření podpory skutečně pestré. Pozorujeme, že žadatelé přemýšlejí o projektech koncepčně a také kvalita žádostí se s každým kolem zvyšuje. Od roku 2023, kdy jsme grant spustili, jsme podpořili 170 projektů za více než 60 milionů korun, takže předpokládáme, že po letošním podzimním kole překročíme hranici 200 projektů. Doufáme, že díky investicím do obnovy a úpravy letních i zimních tras, si k pobytu v přírodě a objevování krás naší země najde cestu víc lidí,“ říká ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.
Grant fungující od roku 2023 je určen obcím, spolkům i neziskovým organizacím, které jednotlivé trasy spravují. V České republice je zhruba 44 tisíc kilometrů značených turistických a téměř 10 tisíc kilometrů běžkařských tratí. Podrobnější informace o grantu naleznete na webu Nadace ČEZ.
O Nadaci ČEZ: Vznikla v roce 2002 (tehdy jako Nadace Duhové energie) jako firemní nadace energetické společnosti ČEZ, a. s., s cílem zastřešit její dárcovské aktivity. V roce 2003 rozjela první grantová řízení Podpora regionů a Duhová (dnes Oranžová) hřiště, která nepřetržitě provozuje dodnes. Nadace ČEZ se pravidelně umisťuje na prvních příčkách žebříčku nejštědřejších firemních nadací podle Fóra dárců. V roce 2024 obhájila 1. místo. Každoročně podporuje ve všech regionech stovky projektů za desítky milionů korun. Více ZDE.
autor: Tisková zpráva