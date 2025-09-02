Nadace ČEZ: V Hradci Králové se šlapalo na oranžovém kole

03.09.2025 16:26 | Tisková zpráva

Svátek vína na soutoku v Hradci Králové opět spojil zábavu s pomocí těm, kteří ji potřebují. Návštěvníci této oblíbené akce měli možnost podpořit dobrou věc – stačilo šlapat minutu na Oranžovém handbiku. Díky jejich úsilí se podařilo vyšlapat celkem 100 666 korun, které putují Základní škole Comenius 50 302 korun a spolku Za zvířata z.s. 50 364 korun.

Foto: Nadace ČEZ
Popisek: Nadace ČEZ

Závěr prázdnin v Hradci Králové tradičně patří oblíbené akci na soutoku Labe a Orlice – Svátku vína. V pátek přilákal stovky návštěvníků, kteří si kromě vína a zábavy mohli vyzkoušet i šlapání na Oranžovém kole Nadace ČEZ. Každá minuta na handbiku znamenala pomoc dvěma vybraným organizacím – hradecké Základní škole Comenius a spolku Za zvířata z.s. Návštěvníci akce vyšlapali celkem pro obě organizace 100 666 korun.

„Jsme soukromou základní školou s kapacitou 180 žáků, která zahájila svou činnost v roce 2019. Každým rokem otevíráme novou třídu a vybavujeme ji základními pomůckami. Proto se snažíme získávat finanční prostředky i prostřednictvím grantů,“ říká Boris Váňa, ředitel Základní školy Comenius.

Škola se zapojila s projektem Comenius sportuje, jehož cílem je podpořit zdravý pohyb žáků během školního dne. Vybrané prostředky pomohou pořídit sportovní vybavení do tříd i na venkovní aktivity – například žebřiny, kruhy, rotoped nebo branky na fotbal.

Druhou podpořenou organizací byl spolek Za zvířata z.s., který se věnuje ochraně volně žijících zvířat, osvětě a pomoci zvířatům v nouzi.

„Naším cílem je aktivní ochrana zvěře, zejména v období sečí, kdy provádíme monitoring luk a spolupracujeme se zemědělci, myslivci i dobrovolníky. Věnujeme se také vzdělávání – pořádáme přednášky, semináře a plánujeme spolupráci se základními školami. Díky podpoře z Oranžového kola chceme pořídit druhý dron s termovizí, který nám pomůže při vyhledávání srnčat na loukách,“ uvedla zástupkyně spolku Nikola Bašová.

Oranžové kolo Nadace ČEZ umožňuje zájemcům z řad veřejnosti, aby vlastním fyzickým úsilím – konkrétně šlapáním na speciálně upravených kolech – přispěli na dobrou věc. Letní festivaly, kulturní události, sportovní akce- všude tam se můžete setkat s oranžovými koly Nadace ČEZ. Pokud máte chuť, podpořte vlastní energií činnost neziskových organizací, především těch, které se věnují lidem se sociálním a zdravotním handicapem. Stačí málo. 60 vteřin jízdy na handbiku zvládne dítě, dospělý i senior. Vzdálenost, kterou ujedete, Nadace ČEZ převede na peníze a věnuje vybraným organizacím.

Článek obsahuje štítky

ČEZ , nadace ČEZ , TZ

autor: Tisková zpráva

