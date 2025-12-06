Krátce před Štědrým dnem zasáhne Brusel rozsáhlý protest

Výzva se nese ve výrazně mobilizačním duchu. Agrární komora ČR zdůrazňuje, že zemědělci stojí před nutností ozvat se znovu – přímo v srdci unijní politiky. „Je na čase připomenout politikům nesplněné sliby, ale i význam zemědělství. Proto míříme do Bruselu na jeden z největších mezinárodních protestů.“
Odpor proti zemědělským reformám není novinkou – naopak sílí. Proti zemědělským reformám se v Evropě letos protestovalo už několikrát. 27. 7. na hranici mezi Českem a Slovenskem, 16. 7. v Bruselu a 21. 7. ve Štrasburku. Farmáři tehdy demonstrovali proti návrhům Evropské komise na snížení dotací a proti restrukturalizaci podpory zemědělství.
Ani rozsáhlé protesty dosud nezastavily politickou přípravu změn v evropské zemědělské politice. Spor se týká nejen dotací, ale také rovnosti podmínek na trhu. Protest je především reakcí na navrhované změny v systému SZP (Společná zemědělská politika) po roce 2027 a na plánované snížení rozpočtu pro zemědělce.
Evropská zemědělská společenství varují, že navrhované reformy ohrozí nejen potravinovou soběstačnost, ale nahradí stávající agrární podporu centralizovaným fondem a umožní levný dovoz potravin s nižší kvalitou z třetích zemí.
Zatímco evropští zemědělci musejí dodržovat nejpřísnější normy a ekologické limity, levný dovoz ze třetích zemí tyto podmínky plnit nemusí. Protest tak má upozornit na rizika dohod o volném obchodu, například s blokem Mercosur, které mohou dovážet levné potraviny z částí světa, jež nemusí splňovat evropské standardy – tím by českým a evropským farmářům hrozila nekalá konkurence.
To podle Agrární komory může vyvolat nejen ekonomický tlak, ale dlouhodobě i ohrožení bezpečnosti a soběstačnosti.
Očekává se účast několika tisíc farmářů z celé EU včetně České republiky. Protest organizuje největší evropská zemědělská platforma COPA-COGECA.
autor: Natálie Brožovská