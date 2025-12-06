Krátce před Štědrým dnem zasáhne Brusel rozsáhlý protest

06.12.2025 10:02 | Monitoring

Agrární komora ČR oznámila, že na 18. prosinec se znovu chystají rozsáhlé protesty zemědělců. Demonstrace má proběhnout přímo v Bruselu. Evropští zemědělci mají dost neustálých regulací, rostoucí byrokracie, neférové konkurence i plánovaných škrtů v rozpočtu EU po roce 2027.

Krátce před Štědrým dnem zasáhne Brusel rozsáhlý protest
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Protest části zemědělců před ministerstvem zemědělství

Výzva se nese ve výrazně mobilizačním duchu. Agrární komora ČR zdůrazňuje, že zemědělci stojí před nutností ozvat se znovu – přímo v srdci unijní politiky. „Je na čase připomenout politikům nesplněné sliby, ale i význam zemědělství. Proto míříme do Bruselu na jeden z největších mezinárodních protestů.“

Odpor proti zemědělským reformám není novinkou – naopak sílí. Proti zemědělským reformám se v Evropě letos protestovalo už několikrát. 27. 7. na hranici mezi Českem a Slovenskem, 16. 7. v Bruselu a 21. 7. ve Štrasburku. Farmáři tehdy demonstrovali proti návrhům Evropské komise na snížení dotací a proti restrukturalizaci podpory zemědělství.  

Ani rozsáhlé protesty dosud nezastavily politickou přípravu změn v evropské zemědělské politice. Spor se týká nejen dotací, ale také rovnosti podmínek na trhu. Protest je především reakcí na navrhované změny v systému SZP (Společná zemědělská politika) po roce 2027 a na plánované snížení rozpočtu pro zemědělce.

Psali jsme:

Evropská zemědělská společenství varují, že navrhované reformy ohrozí nejen potravinovou soběstačnost, ale nahradí stávající agrární podporu centralizovaným fondem a umožní levný dovoz potravin s nižší kvalitou z třetích zemí. 

Zatímco evropští zemědělci musejí dodržovat nejpřísnější normy a ekologické limity, levný dovoz ze třetích zemí tyto podmínky plnit nemusí.  Protest tak má upozornit na rizika dohod o volném obchodu, například s blokem Mercosur, které mohou dovážet levné potraviny z částí světa, jež nemusí splňovat evropské standardy – tím by českým a evropským farmářům hrozila nekalá konkurence.  

To podle Agrární komory může vyvolat nejen ekonomický tlak, ale dlouhodobě i ohrožení bezpečnosti a soběstačnosti.

Očekává se účast několika tisíc farmářů z celé EU včetně České republiky. Protest organizuje největší evropská zemědělská platforma COPA-COGECA.  

Psali jsme:

Menu bez masa. V Evropské komisi chtějí změnit, co si dáte k obědu
Chováme zvířata, to je škodlivé, zjistila EU. Zemědělci mají jen pár let
Ceny se tu blíží Západu, životní úroveň mnohem méně, rozebírá ekonom
Brambory koupené za 8 Kč – v obchodě za 32 Kč. Podivná čísla

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Brusel , dotace , EU , Evropská unie , protest , rozpočet , zahraničí , zemědělci , Agrární komora ČR

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Myslíte si, že evropské zemědělské reformy ohrožují potravinovou soběstačnost Evropy?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: Natálie Brožovská

Jinde na netu:

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Videotestování: Prémiové produkty Advance nutraceutics na posílení imunity, optimalizaci trávení, regeneraci svalů a podporu krásy

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Prémiová řada pečiva Odkolek Exelsior pro luxusní chvilky pohody

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šmírování lidí „dobrovolně“? Hrozí jiný scénář, varuje analytik

9:32 Šmírování lidí „dobrovolně“? Hrozí jiný scénář, varuje analytik

TÝDEN V MÉDIÍCH Návrh Patrika Nachera (ANO) na vznik „holdingu“ pro financování veřejnoprávních médi…