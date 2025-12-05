Úplný konec Babiše. Na ČT hledali, jak uspokojit opozici

Nacher na úvod ocenil rychlost rozhodnutí prezidenta Petra Pavla jmenovat Babiše premiérem po zveřejnění chystaných kroků na vyřešení střetu zájmů. „Podmínka byla splněna, pan prezident zareagoval okamžitě a oznámil, že Andreje Babiše jmenuje premiérem. Takže se v tomto zachoval tak, jak slíbil. Co mě zarazilo, tak se ihned vyrojilo nějaké zpochybňování toho kroku od některých politiků nebo novinářů. Andrej Babiš ať by zvolil jakýkoliv scénář, tak to bude zpochybněno, přitom on opravdu ten Agrofert dal do slepého fondu a šel nad rámec toho, co požaduje zákon,“ prohlásil Nacher v České televizi.
Dvořák ale upozornil na možné právní a etické pochybnosti. „Já respektuju, že ta dohoda mezi Andrejem Babišem a panem prezidentem proběhla. Na druhou stranu pro mě jako laika, nejsem právník, tak mám otázky, zda byla ta vazba mezi Agrofertem a panem Babišem skutečně zcela přetrhána, když pak ten holding mají dědit jeho děti. Ale já to respektuji, že byla situace vyřešena asi nejlépe, jak to šlo, jen upozorňuji, že některé otázky zůstávají,“ řekl Dvořák.
Naopak Zahradil spor zjednodušil. „Já k tomu vůbec nemám co dodat, já myslím, že problém je vyřešen, prezident je spokojen, Andrej Babiš bude jmenován a tímhle je to hotovo. Navíc Andrej Babiš, pokud doslouží celé druhé volební období, tak se stane možná nejúspěšnějším premiérem v českých novodobých dějinách, takže je vidět, že to bere vážně a s tímto vědomím k tomu přistupoval a přišel s tímto velmi razantním krokem,“ uvedl Zahradil.
Ing. Patrik Nacher
Zpochybňováno je částí veřejnosti i načasování Babišova oznámení s tím, že kdyby toto učinil před měsícem, mohla už třeba být hotová i vláda. Nacher ale upozornil, že ten problém byl asi složitý a jeho řešení si vyžádalo čas. „Vzhledem k tomu, že jsou to nevratné kroky, tak to chtělo čas, bylo to mnoho právních úkonů. Ten čas přišel teď a jsem rád, že pan prezident dodržel slovo. Přesto to zase někdo kritizuje, třeba předseda poslanců TOP 09 Jan Jakob, který ihned napsal, že to je oznámení člověka, který lže a tak se musí počkat, jaké budou pak konkrétní kroky. Tak všichni po Babišovi chtěli, ať veřejně oznámí, jak ten střet zájmů vyřeší, on to udělal a stejně to zase je někomu málo.“
Vykonává Okamura funkci předsedy sněmovny lépe než Pekarová?
S tím souhlasí Jan Zahradil. „Těch variant asi bylo více a nejspíše trvalo nějakou dobu, než se provedly patřičné právní analýzy, jak českého, tak evropského práva. To není jednoduchá věc, asi na tom pracovaly desítky právníků a trvalo to,“ uvedl Zahradil.
Dvořák následně upozornil na možné riziko budoucího střetu zájmů: „Babiš jako bývalý vlastník, jeho firmu následně zdědí jeho děti, by klidně mohl tu politiku vést tak, aby jeho bývalé podnikání benefitovalo,“ spekuloval.
Proti tomu se ale Nacher ostře ohradil: „To už je normální obsese, tak se ten zákon měl napsat jinak, Babiš jde nad rámec toho zákona a stejně to někomu zase nestačí. A ani prodej by podle některých nestačil, jak už naznačili někteří politici končící vlády. To je stejné jako u Mafry, tam to Babiš prodal a já dodnes slýchám názory, že tam má Babiš pořád nadále nějaký vliv, protože ten kupec je s ním spřízněný. Takže ani prodej těm lidem nestačí, to už je fakt nedůstojné,“ nechápal Nacher.
I podle Zahradila jsou takové úvahy zcestné. „Přece skoro všichni politici mají děti, mají rodinné příslušníky, takže teoreticky by přece každý politik mohl být obviněn z toho, že nahrává svými rozhodnutími své rodině a to je už opravdový stihomam.“
Ing. Martin Dvořák
„Já jen říkám, že tu můžou být nějaké pochybnosti a soudy by tuto věc mohly v budoucnu posuzovat,“ trval na svém Dvořák.
Nacher se tedy Dvořáka zeptal, jaké řešení by opozici vlastně uspokojilo. „Jak byste si to teda představoval? Co tedy jiného už by mohl Babiš udělat?“
„To je jednoduché, jediným řešením by bylo nebýt členem vlády, nechat si Agrofert a ten střet zájmů by tam nebyl,“ reagoval Dvořák.
„Takže to je to, co říkám od začátku, vlastně jediné, co by uspokojilo opozici, je to, aby Babiš odešel z politiky,“ uzavřel Nacher, že opoziční tábor nebude nikdy spokojen, dokud bude Andrej Babiš v politice.
