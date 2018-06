Národní divadlo moravskoslezské: Pratchettova britská humoristická fantasy Maškaráda poprvé v Ostravě

Britský spisovatel Terry Pratchett se proslavil zejména fantasy sérií Úžasná Zeměplocha, u nás ve výtečném překladu Jana Kantůrka. Zeměplocha, kterou na svých hřbetech drží čtyři sloni stojící na krunýři obří létající želvy, je parafrází našeho světa a současné společnosti, okořeněná obrovskou dávkou fantazie a nesmírně inteligentním humorem. „Řada knih nejenže obsahuje různé popkulturní odkazy, některé z nich jsou jejich přímou parafrází. Tak jako v Soudných sestrách můžete rozpoznat Macbetha, pracuje Maškaráda vědomě se světoznámým Fantomem Opery. Muzikál Andrewa Lloyda Webbera, potažmo původní francouzský román Gastona Lerouxe, je však jen základní inspirací, protože v ankh-morporské Opeře se toho děje mnohem víc,“ uvádí dramaturgyně činohry Sylvie Rubenová.

Čarodějky z Lancre se vydávají do Ankh-Morporku zjistit, jak se daří jejich krajance Anežce Nulíčkové, která se pod uměleckým pseudonymem Perdita X. vydala do světa velké opery. V Opeře však řádí tajemný Duch a podle všeho možná není jenom jeden…

Co nekalého se děje v ankh-morporské Opeře můžete zjistit v Divadle Antonína Dvořáka v režii Zdeňka Bartoše a dramaturgii Sylvie Rubenové, kteří pracují s dramatizací Stephena Briggse, již nepřeložil nikdo jiný než Jan Kantůrek. V jedné z hlavních rolí se představí Lada Bělašková: „Je to role, jak se říká, opravdu šitá na tělo, hlavně proto, že mám o pár kilo navíc! Anežka ráda zpívá a jde jí to, což je skvělé, protože já taky ráda zpívám,“ říká s úsměvem herečka. Dále se diváci mohou těšit na Annu Cónovou, Alexandru Gasnárkovou, Roberta Fintu, Jana Fišara, Tomáše Jirmana a další. Fantazijní svět Zeměplochy vytvoří scénograf Karel Čapek ve spolupráci s animátorem Danem Černým a svými kostýmy vizuál dotvoří Andrea Králová. O tance a další pohybové kreace se postará Martin Pacek na hudbu Matěje Kroupy. Nebudou chybět ani operní a baletní výstupy a vůbec vše, co si dovedete i nedovedete představit!

Premiéra činohry se uskuteční 14. června v 18.30 hodin v Divadle Antonína Dvořáka.

Tisková zpráva