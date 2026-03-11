Válka se blíží k nám? USA chtějí zapojit Rumunsko

Američané chtějí využít leteckou základnu v Kogalniceanu, což je moderní základna s dostatečně dlouhými drahami, na kterých mohou přistávat i nejrobustnější americká letadla. Včetně strategických bombardérů B-52H Stratofortress a B-1B Lancer.
„Na rozdíl od jiných evropských států Rumunsko vůbec nemluví o vojenských akcích, do kterých je zapojeno, a proto nevíme, kolik a jak Kyjevu Bukurešť pomáhá, ani kolik tun zbraní určených pro Ukrajinu prošlo přes Rumunsko. Není proto vyloučeno, že vojenská základna na pobřeží Černého moře bude stejně jako v období války v Afghánistánu využívána jako logistický uzel americké armády.
Současně prý probíhají jednání o rozšíření základny Smirdanu, kde by se měli evropští vojáci cvičit k využití amerických vozidel Abrams. Očekává se, že tu proběhne řada investic, včetně rozšíření střelnice, postavení ranvejí, a tak podobně.
„Výcvik na střelnici Smirdan probíhá často a neustále. Ve Smirdanu se neustále investuje a investice budou pokračovat,“ oznámil ministr obrany Radu Miru?a.
Není bez zajímavosti, že o americké žádosti se má jednat v době, kdy Rumunsko navštíví ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten má přijet do Bukurešti 12. března a má tu jednat o další spolupráci obou zemí. Projev před poslanci však nepronese. Oficiálně z bezpečnostních důvodů. Agentura Ukrinform v této souvislosti upozornila, že skutečný důvod může spočívat spíš v rumunské vnitropolitické situaci a ve faktu, že část rumunských poslanců dlouhodobě vystupuje ostře protiukrajinsky.
Rumunský server upozornil, že Američané na jedné straně chtějí požádat Rumunsko o spolupráci a současně vyčinili Britům, kteří se rozhodli uvést jednu ze svých letadlových lodí do vysoké bojové pohotovosti.
„Nepotřebujeme, aby se lidé zapojovali do válek poté, co jsme je už vyhráli!“ napsal Trump přes sociální síť Truth Social britskému premiérovi Keiru Starmerovi.
Naproti tomu italské premiérce Georgii Meloniové poděkoval, že chce Itálie pomoci s obranou států Perského zálivu. Loď italského námořnictva se připravuje na plavbu na Kypr, uvedl v pátek mluvčí námořnictva.
