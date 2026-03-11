Válka se blíží k nám? USA chtějí zapojit Rumunsko

11.03.2026 8:54 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Američané prý projevují velký zájem o nasazení svých jednotek v Rumunsku. K dalším úderům na Írán. Ale mají-li z Rumunska udeřit na Írán, musejí nejprve překonat několik překážek. A zatímco jednají s Rumuny, Trump vynadal britskému premiérovi Keiru Starmerovi. K jednáním o americké žádosti má dojít ve chvíli, kdy Rumunsko navštíví ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten raději nevystoupí v rumunském parlamentu.

Válka se blíží k nám? USA chtějí zapojit Rumunsko
Foto: Repro Twitter
Popisek: Bombardér B-52 Stratofortress

Anketa

Jakou školní známkou zatím hodnotíte práci současné Babišovy vlády?

73%
14%
6%
2%
2%
3%
hlasovalo: 19499 lidí
Rumunský server G4Media.ro upozornil, že Američané žádají rumunskou vládu, aby umožnila využití základen u Černého moře k úderům na Írán. Prezident Nicusor Dan k této otázce svolal Nejvyšší radu národní obrany Rumunska (CSAT). Jednání by mělo proběhnout během středy. Bez schválení ze strany CSAT Američané v Rumunsku letadla nasadit nemohou. V případě, že by mělo jít o opravdu rozsáhlé a dlouho trvající akce, pak bude nezbytný i souhlas rumunského parlamentu.

Američané chtějí využít leteckou základnu v Kogalniceanu, což je moderní základna s dostatečně dlouhými drahami, na kterých mohou přistávat i nejrobustnější americká letadla. Včetně strategických bombardérů B-52H Stratofortress a B-1B Lancer.

„Na rozdíl od jiných evropských států Rumunsko vůbec nemluví o vojenských akcích, do kterých je zapojeno, a proto nevíme, kolik a jak Kyjevu Bukurešť pomáhá, ani kolik tun zbraní určených pro Ukrajinu prošlo přes Rumunsko. Není proto vyloučeno, že vojenská základna na pobřeží Černého moře bude stejně jako v období války v Afghánistánu využívána jako logistický uzel americké armády.

Současně prý probíhají jednání o rozšíření základny Smirdanu, kde by se měli evropští vojáci cvičit k využití amerických vozidel Abrams. Očekává se, že tu proběhne řada investic, včetně rozšíření střelnice, postavení ranvejí, a tak podobně.

„Výcvik na střelnici Smirdan probíhá často a neustále. Ve Smirdanu se neustále investuje a investice budou pokračovat,“ oznámil ministr obrany Radu Miru?a.

Není bez zajímavosti, že o americké žádosti se má jednat v době, kdy Rumunsko navštíví ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten má přijet do Bukurešti 12. března a má tu jednat o další spolupráci obou zemí. Projev před poslanci však nepronese. Oficiálně z bezpečnostních důvodů. Agentura Ukrinform v této souvislosti upozornila, že skutečný důvod může spočívat spíš v rumunské vnitropolitické situaci a ve faktu, že část rumunských poslanců dlouhodobě vystupuje ostře protiukrajinsky.

Rumunský server upozornil, že Američané na jedné straně chtějí požádat Rumunsko o spolupráci a současně vyčinili Britům, kteří se rozhodli uvést jednu ze svých letadlových lodí do vysoké bojové pohotovosti.

„Nepotřebujeme, aby se lidé zapojovali do válek poté, co jsme je už vyhráli!“ napsal Trump přes sociální síť Truth Social britskému premiérovi Keiru Starmerovi.

Naproti tomu italské premiérce Georgii Meloniové poděkoval, že chce Itálie pomoci s obranou států Perského zálivu. Loď italského námořnictva se připravuje na plavbu na Kypr, uvedl v pátek mluvčí námořnictva.

Donald Trump promlouvá

Psali jsme:

Závažné. Se Zelenským se něco děje. Drulák zná odpověď
„Vraždí děti a vy to chápete?!“ Blaha vyštval Vondru ze studia
Ohrožení USA: Na jejich území jsou spící agenti Íránu
Teherán zažil noc hrůzy. „Budovy se třesou, všechno hoří“

 

Zdroje:

https://www.g4media.ro/breaking-statele-unite-sunt-interesate-de-trimiterea-de-avioane-la-baza-de-la-kogalniceanu-pentru-eventuale-interventii-in-orientul-mijlociu-discutii-in-curs-si-pentru-dislocarea-de-militari-america.html

https://www.ukrinform.net/rubric-polytics/4100116-zelensky-to-visit-romania-on-march-12-media.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

doprava , Írán , letadla , Rumunsko , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Itálie , Velká Británie , Trump , CSAT , Ukrinform , Zelenskyj , Meloniová , Starmer , G4média , Nicusor

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Měli by podle vašeho názoru Rumuni umožnit americké útoky na Írán ze svého území?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Mgr. Petr Macinka byl položen dotaz

Rudé právo

Vzhlížíte se snad v komunismu? Nebo proč čtete Rudé právo? Dáváte tím snad najevo, že se vracíme v čase do doby, kdy politici viděli rudě? Je fakt, že ve vaší koalici se najde dost těch, co to s komunisty táhli, dokonce jich několik sedí i v té vaší vládní lavici.To je bilance, nemyslíte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Rozjasněná pleť bez filtru? Vyzkoušej masku s glutathionem od Holika Holika!

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Videotestování - Otestujte elegantní sadu štětců Chique RoseGold

Diskuse obsahuje 3 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

„Vraždí děti a vy to chápete?!“ Blaha vyštval Vondru ze studia

22:50 „Vraždí děti a vy to chápete?!“ Blaha vyštval Vondru ze studia

Ostrá výměna názorů mezi europoslanci Ľubošem Blahou (Smer) a Alexandrem Vondrou (ODS) vyvrcholila v…