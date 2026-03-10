Poslanecká sněmovna: Den lidových krojů

11.03.2026 10:17 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ve Sněmovně v úterý 10. března proběhl třetí ročník Dne lidových krojů.

Poslanecká sněmovna: Den lidových krojů
Foto: psp.cz
Popisek: Poslanecká sněmovna ČR

Přinesl taneční a hudební vystoupení souborů ze zemí Visegrádské čtyřky, výstavu krojů i slavnostní průvod. Poslankyně a poslanci se sešli v tradičních krojích ze svých regionů. Třetí ročník Dne lidových krojů, který byl tentokrát věnován zemím Visegrádské čtyřky, zahájili předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, ministr kultury Oto Klempíř, předseda zahraničního výboru Radek Vondráček a vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek. Zúčastnili se také zástupci ambasád Slovenska, Polska a Maďarska.

„Jsem rád že jsem této již tradiční akci mohl již potřetí za Kancelář Poslanecké sněmovny poskytnout svoji záštitu. V letošním roce má Den lidových krojů mezinárodní rozměr, protože se akce účastní hosté a soubory ze zemí Visegrádské čtyřky. Také letos jsem v kroji prezentoval svůj rodný region Znojemsko. Děkuji obci Výrovice za zapůjčení kroje,“ uvedl vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek.

Den lidových krojů otevřela ve Dvoraně vernisáž výstavy krojů ze zemí Visegrádské čtyřky. Krojovaní účastníci z řad poslankyň a poslanců pak pokračovali slavnostním průvodem přes Malostranské náměstí a Sněmovní ulici do Sálu státních aktů. Tam už je čekal kulturní program v podání souborů z Maďarska, Polska, Slovenska i České republiky.

Maďarsko reprezentovali tanečníci ze souboru Nyitnikék spolu s hudební skupinou Huzavonó. V další části programu vystoupily děti z Polské školy v Praze. Slovenské tradice pak představil spolek Limbora. Pomyslnou tečku za Dnem lidových krojů v Poslanecké sněmovně udělal Vojenský umělecký soubor Ondráš.

Záštitu této akci poskytli předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, ministr kultury Oto Klempíř, předseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček, poslankyně Hana Ančincová, Monika Brzesková, Eliška Olšáková, Lucie Šafránková a vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny Martin Plíšek. Akce se konala pod záštitou Ministerstva kultury ČR.

