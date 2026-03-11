Ohrožení USA: Na jejich území jsou spící agenti Íránu

11.03.2026 7:42 | Zprávy
autor: Miloš Polák

„Bylo to peklo!“ Íránci popisují, co na nebi rozpoutali Američané a Izraelci. Ti se chystají útočit se stejnou intenzitou i v dalších dnech. O mír nehodlají usilovat ani Íránci. „Neusilujeme o příměří; věříme, že agresor musí dostat ránu přes ústa, aby se poučil,“ padlo z íránské strany. Trump přiznal, že tajné služby USA sledují tzv. spící agenty Íránu na území USA.

Foto: Repro X
Popisek: Útoky na Írán - ilustrační foto

Úterý se stalo dosud nejintenzivnějším dnem bojů na Blízkém východě. Americké a izraelské síly podnikly vůbec nejvyšší počet útoků na íránské cíle. Ministr obrany Pete Hegseth na briefingu v Pentagonu oznámil, že Američané budou i v dalších dnech pokračovat se stejnou intenzitou.

„Dnes to bude opět náš nejintenzivnější den úderů v Íránu: nejvíce stíhaček, nejvíce bombardérů, nejvíce úderů, zpravodajské informace propracovanější a lepší než kdy dříve,“ prohlásil Hegseth.

„Bylo to jako peklo. Bombardovali všude, každou část Teheránu,“ řekl do telefonu jeden z obyvatel agentuře Reuters, který si z bezpečnostních důvodů přál zůstat v anonymitě. „Moje děti se teď bojí spát.“

Zdroj obeznámený s izraelskými válečnými plány agentuře Reuters sdělil, že izraelská armáda chce způsobit co největší škody, než se zavře okno pro další údery, za předpokladu, že Trump může válku kdykoli ukončit. Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar uvedl, že válka bude pokračovat, dokud jeho země a USA nerozhodnou, že nastal čas k ukončení nepřátelských akcí, ale že Izrael neusiluje o „nekonečnou válku“. „Budeme pokračovat, dokud my a naši partneři nebudeme považovat za vhodné to zastavit,“ řekl.

Očekává se, že Trumpova administrativa brzy požádá Kongres asi o 50 miliard dolarů na další útoky. USA v prvních dvou dnech útoků proti Íránu použily munici v hodnotě 5,6 miliardy dolarů, uvedl v úterý zdroj obeznámený s informacemi.

Íránci se však podle všeho nechystají žádat o mír.

„Neusilujeme o příměří; věříme, že agresor musí dostat ránu přes ústa, aby se poučil,“ napsal na sociální síti X předseda íránského parlamentu Mohammad Baqer Qalibaf.

Server katarské televize Al-Džazíra uvedl, že USA, Izrael i státy Perského zálivu může ze situace v Hormuzském průlivu velice „bolet hlava“.

Je to úzký průliv široký pouhých 34 km, přičemž Írán kontroluje jednu stranu. Ropné tankery z Kuvajtu, Iráku, Kataru a SAE jím musejí proplout, aby se dostaly na mezinárodní trhy. Je to jejich jediná námořní cesta z Perského zálivu.

Navíc přišlo ještě jedno varování.

Íránský policejní šéf Ahmadreza Radan varoval, že „každý, kdo vyjde do ulic na žádost nepřítele, bude chápán jako nepřítel, nikoli jako protestující“. „Všechny naše bezpečnostní síly mají prsty na spoušti,“ řekl Radan státní televizi.

Trump navíc přiznal, že americké tajné služby sledují íránské spící agenty na území USA. „Sledujeme každého z nich, ano. Víme o nich hodně,“ zdůraznil prezident podle serveru listu USA Today. A obvinil opoziční demokraty, že brání jeho administrativě v činnosti proti těmto spícím agentům Íránu v USA. Spící agent je osoba, která může v klidu žít na území jiného státu, ale je připravena vykonat akci, ke které může být vyzvána jiným státem. Na pokyn k akci může čekat celé roky.

Ministerstvo vnitřní bezpečnosti na žádost o komentář bezprostředně nereagovalo. Na otázku ohledně Trumpových výroků o „spících buňkách“ FBI uvedlo, že se k nim nechce vyjadřovat.

Televizní stanice ABC oznámila, že Spojené státy zachytily šifrovanou komunikaci, o níž se předpokládá, že pochází z Íránu a která by mohla sloužit jako „operační spouštěč spících agentů“ mimo Írán. FBI se k informacím odmítla jakkoli vyjádřit.

Server USA Today v této souvislosti připomněl, že 6. března federální porota usvědčila íránského agenta Asifa Razu Merchanta z účasti na pokusu o teroristický útok a spiknutí s cílem zavraždit Trumpa v roce 2024, tedy dlouho před válkou v Íránu.

Psali jsme:

Přímo z Íránu: Nic se nehroutí. Na válku jsme připraveni
„Držte se stranou.“ USA posílají Rusku vzkaz kvůli Íránu
Kdo tam tankuje, pomáhá Rusku. I benzín už je politický
Chámeneí mladší zdědil Írán. Přitom otec ho ve funkci nechtěl

 

Zdroje:

https://eu.usatoday.com/story/news/politics/2026/03/10/what-are-iran-sleeper-cells/89082249007/

https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/3/11/iran-war-live-tehran-says-us-israel-hit-nearly-10000-civilian-sites

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/iran-says-oil-blockade-will-continue-until-attacks-end-trump-threatens-hit-2026-03-10/

