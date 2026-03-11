Vidlák naznačil, čeho by se v Česku mohl dočkat velvyslanec USA

Stačí, aby Donald Trump řekl, že válka s Íránem skončí brzy, a ceny ropy klesají. Ale on může taky zítra zase říct, že to bude na dlouho. Jak se v tom orientujete?
Donald Trump si svým rozhovorem koupil pár dní času. Takhle to vidím. Ale pokud válku ukončit nechce a ceny ropy zase začnou růst, příště už pány burziány tak snadno neuklidní. Nemyslím si, že by Trumpův rozhovor měl cokoliv společného s válečnou realitou v Perském zálivu, byl prostě určen světovému byznysu. V Bílém domě si trochu oddechli, že mají trochu víc času vymyslet něco chytrého, protože jestli to takhle půjde dál, nebude Trump velkým vítězem nad šílenými ajatolláhy, ale stane se hrobařem západu.
Petr Fiala se už začal Babišovi tak jaksi pomstychtivě smát – že teď porostou ceny benzínu a nafty a že se teď teprve ukáže, co je Babiš za krizového manažera. Asi to trochu smysl dává?
Já vím, že to teď Andrej nemá jednoduché, ale rýpnu si. Řešit nebetyčný průser a světovou krizi v Perském zálivu pomocí kontrol marží u pump, to tady ještě nebylo... Ale jinak si myslím, že Babiš bude přístupnější nějakým intervencím a bude to dělat lépe než Fiala. Já si totiž ještě pamatuju to jeho zastropování cen energií u spotřebitelů. Křetínský si to určitě taky pamatuje. Dost na tom vydělal a my všichni jsme byli v hajzlu.
Andrej Babiš byl včera v Německu u Merze... Fiala se zase svého času jezdil poradit se Scholzem. Tož uvidíme, jestli náš Veľký Bocian dokáže stát rovně a hájit české zájmy. Pokud to dokáže, vyslouží si nehynoucí vděk a slávu. Pokud to nedokáže, dopadne stejně jako Fiala.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Rusko je „zablokované“, vyjádřil se před časem jeden energetický miliardář, pokud jde o dodávky plynu a ropy. Máme vůbec možnost si Rusko „odblokovat“, třeba dohodou s USA nebo tlakem na EU? Asi těžko…
Ano, na to musíte projevit stánický rozhled vysloveně evropského formátu, abyste hentu „diverzifikaci zdrojů“ dělal tím, že nasmlouváte dodávky v Kataru a ruské trubky rovnou vytrháte ze země anebo vyhodíte do povětří. Jo, pak je Rusko zablokované. Teď nám strýček Donald zablokoval i Perský záliv a já z Brusele slyším jen výmluvné hluboké ticho. Kde jsou všichni ti geniální státníci, kteří nám čtyři roky vysvětlovali, že Rusko je nespolehlivý dodavatel? Kde jsou všichni ti, kteří nás do tohoto maléru navezli? Kde jsou ti, kteří nás trestali za to, že jsme je právě před tímto varovali?
Co se týče vztahů s USA, americký velvyslanec nás plísní, že nedáváme 2 % na obranu a že se zříkáme závazku výhledově 5 %. Vláda odpovídá, že 2 % dáváme už teď, něco přidáme příští rok a Petr Macinka říká, že při jednání s tím byli Američané srozuměni. Je možné, že velvyslanec tu hraje nějakou „hru“ spolu se svými zdejšími „přáteli“ a s Trumpem se to dá „skoulet“ tak, že budeme totální spojenec jeho politiky v EU?
Jestli si šéfík pana velvyslance bude dál hrát v Perském zálivu na vojáčky, tak si mohou tam na americkém velvyslanectví být jisti, že za chvíli se nebudou dávat na obranu ani ta dvě procenta a pak ani jedno, protože prachy nebudou. Navíc nám tu roste nezaměstnanost, každou chvíli tu máme volby a neřešení těchto problémů by mohlo k moci vynést někoho, proti komu by byl Okamura naprostým liberálem.
Nemluvě o tom, že základny Spojených států už nejsou garantem bezpečnosti, ale přitahují projektily. Proč bychom měli platit americké zbraně i americkou ochranu, když to teď tam v Dubaji či Bahrajnu funguje obráceně?
Když jsem byl v sobotu na akci spolku Svatopluk, zaznamenal jsem, mírně řečeno, rozčarování ze současné vlády, a i z Donalda Trumpa. Byla tam Kateřina Konečná, Ilona Švihlíková, Petr Drulák a další. Čili to, o co se STAČILO! opíralo, ještě žije. Nezařídíte se vy nakonec podle toho?
Já samozřejmě mám plán, jak to bude pokračovat, ale kurňa, někdo v této zemi musí ukázat, že to nedělá pro koryto a umí přijmout odpovědnost za volební výsledek. S hnutím STAČILO! budu mít i nadále hodně společného, ale šéf musí přijít nový.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Kde naopak vláda schytává kritiku, je zákrok proti neziskovým organizacím. Poslanci ve spolupráci s Babišovou poradkyní Natálií Vachatovou chystají zákon, podle kterého by se neziskovky placené ze zahraničí musely naprosto svléknout do naha. Je to „ruský zákon“, jak to papouškují liberální novináři?
Je to zákon o transparentnosti. Tečka. Jeho smyslem není někomu něco zakazovat, ale transparentně ukázat, kdo koho platí, protože kdo platí, ten velí. Je nejvyšší čas, aby každý věděl, v koho jménu tady neziskovky působí. Nikdo jim nezakazuje se angažovat, dokonce jim nikdo nezakazuje ani politiku. Ale já prostě chci vědět, odkud bere peníze Člověk v tísni, a ještě víc mě zajímá, odkud bere peníze Milion chvilek. Myslím, že uvidíme nejedno překvapení.
Kdybyste tu normu měl napsat vy, jak by vypadala?
Každá neziskovka, která bere peníze ze zahraničí, se musí zaregistrovat a transparentně nahlásit původ svých peněz. Výsledkem by měl být jednoduchý registr, kde bychom se mohli podívat, kolik kdo dostal a kdo mu ty peníze dal. Akorát bychom zjistili, že skoro všechny platí Soros nebo nějaká cizí vláda, tak se nedivte, že proti tomu všichni tak brojí.
U příležitosti konce Václava Moravce v ČT mě napadlo: Jak to asi vypadá se spolkem Nekrm hydru, který jste založil? Asi by se pro něj našlo uplatnění.
Jen pro přesnost – Nekrm hydru byl projekt, nikoliv spolek. Ale jak tak na to koukám, Česká televize už opravdu bere svůj konec. Krysy opouštějí loď. To je dobře. Možná je to tak dokonce lepší – kdybychom proti ČT bojovali, tak by se tam všichni semkli. Takhle se teď koušou mezi sebou. Ostatně, podle všemožných anket je většina lidí ráda, že Moravec odtáhl a jeho pořad fakt nikomu chybět nebude. Necháme tu zpuchřelou veřejnoprávní špeluňku prostě spadnout, ať po ní nezůstane nic hrdinského. Žádný odboj, žádná lítost a žádná vzpomínka.
