BESIP: Na silnice vracejí motocyklisté, kampaň „Hele, motorka“ pokračuje

S příchodem jara a oteplením se na silnice ve zvýšené míře vracejí motocyklisté. Po zimní přestávce však vyšli ze cviku a také řidiči aut odvykli větší přítomnosti motorek v provozu. Výsledkem je každoročně zvýšené riziko nehod v jarním období. Po střetu osobního auta a motocyklu v pondělí odpoledne na Zlínsku zemřel motorkář a jeho spolujezdkyně. Počet obětí nehod motocyklistů v loňském roce sice výrazně klesl. Rizika však přetrvávají. Proto BESIP pokračuje v kampani „Hele, motorka“.
„V posledních letech motocyklů na silnicích významně přibylo a pro řidiče je náročnější sledovat jejich pohyb a předcházet nebezpečným kolizím. Je důležité, aby motorkáři nehazardovali bezohlednou jízdou a dokázali předvídat rizikové situace. A řidiči aut musí po zimě opět přepnout své vnímání a hledat očima nejen jiná auta, ale i blížící se motorky,“ řekl ministr dopravy Ivan Bednárik.
V loňském roce bylo na silnicích usmrceno 60 a těžce zraněno 348 motocyklistů. Po mimořádně tragickém roce 2024, kdy zemřelo 83 motocyklistů, šlo o významný meziroční pokles o 27,7 % a zároveň nejnižší hodnotu od roku 2016. Těžká zranění utrpělo 348 osob (meziročně -6,7 %). Nejtragičtější příčiny se nemění – nepřiměřená rychlost, když je viníkem motocyklista, a nedání přednosti v jízdě u nehod zaviněných řidičem auta. Nejvíce obětí připadalo na věkové skupiny 35-44 let a 45-54 let.
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
Anketa
Je vám líto, že Václav Moravec končí v České televizi?
„Tragická bilance roku 2024 byla jedním z impulsů pro vznik kampaně Hele, motorka, které jsme se věnovali v loňském roce. Ukazuje se, že cílená prevence má smysl. Významný meziroční pokles počtu obětí je sice pozitivní zprávou, rozhodně ale není důvodem k uspokojení. BESIP proto letos v preventivních aktivitách, zaměřených na motorkáře, bude pokračovat sérií akcí ve všech krajích,“ uvedl Tomáš Neřold, vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy.
V rámci cílené prevence, zaměřené na motocyklisty, realizuje Ministerstvo dopravy ve spolupráci s Centrem dopravního výzkumu také pilotní projekt nového dopravního značení. Na silnici I/44 poblíž Červenohorského sedla aplikováno vodorovné dopravní značení, určené speciálně pro motocyklisty. Řidiči motocyklů mají při průjezdu zatáčkou tendenci volit jízdní stopu blízko středu vozovky. Značení ve formě elips podél dělící čáry napomáhá optickému vedení trajektorie a vede motocyklisty k bezpečnějšímu průjezdu obloukem dále od středu vozovky. Opatření tak snižuje pravděpodobnost ztráty kontroly nad motocyklem kvůli náhlému vyhýbání se protijedoucímu vozidlu.
„Dopravní značení ve formě elips podél dělící čáry poskytuje motocyklistům nástroj, který jim umožňuje přizpůsobit své chování silničnímu prostředí a nabádá jezdce, aby se bezpečně drželi ve svém jízdním pruhu. Dosavadní zahraniční zkušenosti dokládají pozitivní vliv na bezpečnost, toto značení pozitivně ovlivňuje volbu jízdní trajektorie motocyklistů při průjezdu směrovým obloukem, patrné je rovněž snížení nehodovosti motocyklistů v těchto lokalitách,“ řekla Kateřina Bucsuházy, vedoucí oblasti Hloubkové analýzy dopravních nehod Centra dopravního výzkumu.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.