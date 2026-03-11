Notino: Mezinárodní den žen se mění v nový nákupní svátek. Beauty retail sleduje podobný efekt jako u Valentýna

Podle analýz e-commerce trhu roste v období před 8. březnem zájem o dárky i osobní péči a online obchodníci zaznamenávají výrazný nárůst objednávek. Z dat online prodejce kosmetiky Notino vyplývá, že počet objednávek v Den žen roste o 36 %.
Význam samotného dne MDŽ v online ekonomice a představuje sezónní moment v online retailu. Analýza e-commerce platformy Webinterpret ukazuje, že v období od 1. do 8. března dochází k přibližně 26 % nárůstu denních objednávek oproti zbytku měsíce. Tento efekt je patrný zejména v kategoriích zaměřených na dárky a self-care, jako je beauty a personal care. Navíc podle e-commerce analytiků začíná růst už ve druhé polovině února a vrcholí těsně před samotným svátkem.
Podle dat beauty e-shopu Notino se podobný trend potvrzuje i v evropském beauty segmentu. V období před letošním MDŽ vzrostl počet objednávek na 1,5 milionu (data za období 23.2.2026 do 8.3.2026), kde nejvíce nakupovali Poláci, kteří vytvořili téměř 250 000 objednávek a Češi nakoupili 190 000 objednávek.
„V posledních letech vidíme, že se Mezinárodní den žen v beauty segmentu postupně posouvá z čistě symbolického svátku do reálného nákupního momentu. Zákazníci častěji vybírají konkrétní dárek, který má delší hodnotu než tradiční květina – typicky vůni nebo péči o pleť či dekorativní kosmetiku. Češi kolem 8. března nejvíce nakupovali produkty z kategorie určené na rty, tedy rtěnky, lesky, balzámy či konturovací tužky. Je vidět, že lidé chtějí darovat něco osobnějšího a promyšlenějšího,“ říká Alexandra Išuninová, mluvčí společnosti Notino.
MDŽ vs. Valentýn: podobný efekt, jiná motivace
Data zároveň ukazují rozdílnou dynamiku mezi dvěma nejbližšími „dárkovými“ svátky roku – Valentýnem a Mezinárodním dnem žen.
Zatímco Valentýn je typicky spojený především s partnerskými dárky a romantickou symbolikou, MDŽ má širší společenský rozměr. Zákazníci nakupují nejen pro partnerky, ale také pro maminky, kolegyně nebo kamarádky. Tomu odpovídá i struktura nákupů.
V období před 8. březnem rostly na Notinu nejrychleji kategorie jako dekorativní kosmetika 26 %, péče o pleť 19 %, péče o vlasy 18 % a vůně tvořily 15 %. Oproti Valentýnu je tak MDŽ v beauty segmentu méně o romantice a více o ocenění nebo poděkování. Vedle obdarovávání se potvrzuje i trend self-giftingu – tedy nákupů pro sebe.
„Část zákaznic využívá 8. březen jako příležitost dopřát si kvalitní péči nebo vůni pro sebe. Nejde o impulzivní nákupy, ale spíše o vědomé rozhodnutí investovat do produktu, který jim dělá radost,“ doplňuje Alexandra Išuinová.
Nákupní špička přichází těsně před svátkem
Podobně jako u jiných sezónních nákupních momentů se i u MDŽ projevuje výrazný last-minute efekt. Největší nákupní vlna letos přišla v den samotného svátku, kdy počet objednávek na Notinu vzrostl o 36 % oproti běžnému dni.
Notino proto předem navýšilo skladové zásoby bestsellerů i dárkových balení napříč svými 27 evropskými trhy. Zákazníci zároveň častěji využívali služby jako dárkové balení nebo personalizace objednávek. Například v Rumunsku a Itálii zákazníci při každé sváteční příležitosti nakupují tužku na rty značky Rimmel v odstínu kapučíno. V Česku zase trendovala řasenka Max Factor 2000.
Zajímavé je také geografické rozložení objednávek. Data ukazují, že ve východní Evropě (Česko, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko) má Mezinárodní den žen silnější tradici kulturní tradici, což potvrzuje i sociologické trendy, kdy na západě naopak MDŽ ji získalo až s moderní oslavou feminismu – počet objednávek zde byl zhruba 2,5krát vyšší než v západní Evropě.
Data tak naznačují, že MDŽ se v evropském beauty retailu postupně posouvá z tradičního svátku směrem k plnohodnotnému nákupnímu momentu – podobně jako Valentýn, ale s širší motivací a odlišným typem dárků.
O společnosti
V neustále rostoucím světě e-commerce Notino přináší krásu a zdraví milionům lidí po celé Evropě. Největší evropský online prodejce v oblasti krásy je lídrem v tomto odvětví už 21 let. Notino začalo svou cestu v roce 2004 v České republice a stalo se jedním z nejsilnějších hráčů na poli e-commerce v oblasti krásy a zdraví. Zákazníkům Notino přináší široký výběr až 115 000 produktů od více než 1800 světoznámých i lokálních značek, a to za ty nejlepší ceny. Notino je úspěšné online ve 27 zemích a provozuje i stejný počet kamenných prodejen.
Nedávno se Notino úspěšně zařadilo mezi deset nejlepších na prestižním seznamu TOP 500 Cross-Border Retail Europe. Vedle expanze firma klade důraz především na zkvalitnění svých služeb. Rychlé a spolehlivé doručení objednávek zajišťují logistická centra a sklady v Rumunsku, České republice, v Itálii a v Polsku.
