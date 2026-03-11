Trikolora: Nakupujme ropu a plyn za nejnižší cenu bez ideologie

11.03.2026 11:17 | Monitoring
autor: PV

Válka USA a Izraele proti Íránu vedla k razantnímu omezení dodávek ropy a zemního plynu z Perského zálivu.

Trikolora: Nakupujme ropu a plyn za nejnižší cenu bez ideologie
Foto: Trikolora
Popisek: Trikolora - logo

Důsledkem je zdražení nafty, benzínu a růst inflace. Základem naší energetické bezpečnosti musí být politika, která je schopna zajistit nákup a dovoz ropy a zemního plynu od kohokoliv, kdo je schopen a ochoten nám ji prodat za co nejvýhodnější ceny pro nás bez ohledu na to, jaký stát a s jakým režimem ji prodává.

Z pohledu našeho demokratického režimu se odlišujeme od politické a právní praxe Ruska, Íránu, Saudské Arábie i Kataru. Ropu však potřebujeme jako energetickou surovinu, ne kvůli ideologii zemi původu. Proto Trikolora považuje za nutné nakupovat a dopravovat ropu od kohokoli, kdo je schopen nám ji prodat a dopravit za nejnižší cenu. Taková politika zajistí ekonomické zájmy našich občanů i podniků.

Trikolora podporuje Slovensko a Maďarsko v tlaku na obnovení dodávek ropy ropovodem Družba do Evropy.

