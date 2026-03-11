Trikolora: Nakupujme ropu a plyn za nejnižší cenu bez ideologie

Důsledkem je zdražení nafty, benzínu a růst inflace. Základem naší energetické bezpečnosti musí být politika, která je schopna zajistit nákup a dovoz ropy a zemního plynu od kohokoliv, kdo je schopen a ochoten nám ji prodat za co nejvýhodnější ceny pro nás bez ohledu na to, jaký stát a s jakým režimem ji prodává.
Z pohledu našeho demokratického režimu se odlišujeme od politické a právní praxe Ruska, Íránu, Saudské Arábie i Kataru. Ropu však potřebujeme jako energetickou surovinu, ne kvůli ideologii zemi původu. Proto Trikolora považuje za nutné nakupovat a dopravovat ropu od kohokoli, kdo je schopen nám ji prodat a dopravit za nejnižší cenu. Taková politika zajistí ekonomické zájmy našich občanů i podniků.
Trikolora podporuje Slovensko a Maďarsko v tlaku na obnovení dodávek ropy ropovodem Družba do Evropy.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.