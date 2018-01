Národní park Podyjí vyhlašuje soutěž Příroda kolem nás

Do dalšího ročníku naší výtvarné soutěže přijímáme kresby, malby či grafiky s motivy přírody. Autorem mohou být děti mladší patnácti let.

Jejich práce nám můžete zaslat nejpozději do 31. 1. 2018. Vybraná díla v několika kategoriích poté zveřejníme na našem webu a vystavíme v návštěvnickém středisku v Čížově.

Cílem soutěže je oslovit a zaujmout děti a probudit v nich zájem o naši chráněnou přírodu. Mohou se s ní setkat v každém koutě naší země, a zcela jistě mnohé z nich pozitivně ovlivnila. Chceme upozornit na význam zvláště chráněných území, zejména národních parků a chráněných krajinných oblastí, jako ukázek krásné přírody vhodné pro poučení všech generací i jako zdroj inspirace začínajících i pokročilých výtvarníků, fotografů, hudebníků, literátů a ostatních umělců.

Poslání soutěže: Zachytit prchavé a neopakovatelné pozitivní prožitky dětí, které získaly na svých toulkách přírodou a umocnit v nich vliv přírody na rozvoj jejich ekologického cítění a vnímání.

Podmínky soutěže: Kresby, malby či grafiky s motivy přírody je nutno zaslat nebo předat do 31. 1. 2018 na adresu: Správa Národního parku Podyjí, Na Vyhlídce 5, 669 02 Znojmo. Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s údaji: Jméno a příjmení autora, soutěžní kategorie, název práce, výtvarná technika, věk autora, třída, rok vzniku práce, adresa školy včetně e-mailového kontaktu na školu či pedagoga. Uvedení adresy bydliště autora výtvarné práce není povinné, je však vhodné uvést adresu e-mailovou.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším nekomerčním využití rozhoduje vyhlašovatel soutěže. Obálku s pracemi označte vlevo dole názvem soutěže.

Soutěžní kategorie:

1. děti do 6 let (MŠ)

2. děti 6-8 let (1.-2. ročník)

3. děti 9-10 let ( 3.-4. ročník)

4. děti 11-12 let ( 5.-6.ročník)

5. děti 13-15 let ( 7.-9.ročník)

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota. Vyhodnocena a oceněna budou vždy první tři místa z každé kategorie. Výsledkové listiny budou zaslány všem zúčastněným školám na jejich e-mailovou adresu, a dále těm soutěžícím, kteří e-mailovou adresu uvedou v popisce výtvarné práce.

Výběr nejlepších prací bude v roce 2018 /duben-říjen/ vystaven v prostorách Návštěvnického střediska Správy Národního parku Podyjí v Čížově. Dále budou výtvarné práce vystaveny v dalších výstavních místech nejen znojemského regionu.

Oceněné práce bude také možno shlédnout na internetových stránkách www.nppodyji.cz. ZDE je odkaz na oceněné z minulého roku.

