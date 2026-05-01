„Húú, húú, nedáváš pozor.“ Kvůli EU vás bude auto povinně sledovat

01.05.2026 10:15 | Zprávy
autor: Miloš Polák

Evropská komise připravila nařízení o tom, co mají dělat auta, v platnost vstoupí už v červnu 2026. Jak mají dávat pozor na to, zda řidič kouká dost pozorně na silnici. A pokud systém vyhodnotí, že řidič věnuje příliš malou pozornost silničnímu provozu, dostane se mu například i zvukového varování. Jenže to má háček.

Foto: Hans Štembera
Popisek: Doprava - ilustrační foto

Bulletin InterRegs upozornil, že světlo světa spatřilo nařízení EU o pokročilých systémech varování před rozptýlením řidiče. Povinná montáž pokročilých systémů varování před rozptýlením řidiče (ADDW) je jedním z nových bezpečnostních prvků požadovaných nařízením EU 2019/2144.

Anketa

Chcete, aby vypukla stávka v ČT?

89%
4%
3%
4%
hlasovalo: 11361 lidí
Nařízení nese název „O požadavcích na schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, pokud jde o jejich obecnou bezpečnost a ochranu cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu“. Ve veřejném prostoru se o tomto nařízení mluví také jako o nařízení o obecné bezpečnosti 2 nebo GSR 2.

Ony „pokročilé systémy“, o nichž je řeč, mají řidiči pomoct udržet plnou pozornost u dění na silnici. Bulletin InterRegs v této souvislosti upozornil, že tento systém se bude lišit od systémů, které mají řidičovi pomoct v tom, aby neupadal do mikrospánku za volantem.

Nový systém prý musí monitorovat směr pohledu řidiče, tj. směr, kterým se řidič dívá. Systém by měl řidičům poskytnout vizuální nebo také zvukové varování, pokud dojde k závěru, že se řidič věnuje řízení méně, než by bylo záhodno.

„Při přípravě tohoto aktu provedla Komise příslušné konzultace s odborníky a zúčastněnými stranami členských států, které potvrdily jejich obecnou podporu,“ stojí v důvodové zprávě k nařízení EU.

Server Auto živě k tomu uvedl, že „EU prosazuje další absurdní pravidlo“.

„Je to pro naše dobro! Pokud něco opravdu nemám rád, tak když mi někdo tvrdí, že je něco pro mé dobro. Jsem člověk, který dělá vše pro to, aby se o sebe postaral sám. Pokud to nejde, pak hledám vinu u sebe. I když jde třeba o řízení auta. Když na parkovišti nechtěně odřu jiný automobil (jakože se mi to stalo jednou v životě), beru to na sebe. A řeším to. Nesvaluji vinu na jiné. A také nečekám, že by se o mě měl někdo jiný starat. Ne, pokud nechci,“ napsal k tématu publicista Ondřej Komárek.

Zdůraznil, že nestojí o to, aby nějaké systémy sledovaly, kam se dívá, když řídí, protože jakákoli data, i data získaná touto cestou, lze posléze zneužít. A to považuje za velký problém.

Psali jsme:

Označit odmítače očkování kódem? Poslanec SPD se postavil Prymulovi
Turek (Motoristé): První článek proti "zelené politice" jsem napsal už v roce 2010
Slavný Mercedes se propadá. A může za to prý i Trump
Zavelel k elektřině a skončil. Velká výpověď v Německu

 

Článek obsahuje štítky

auto , doprava , EU , automobilový průmysl

Váš názor? (Hlasovali 2 čtenáři)

Měly by podle vašeho názoru moderní systémy sledovat, zda řidiči věnují řízení dostatečnou pozornost?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

