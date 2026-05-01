„Húú, húú, nedáváš pozor.“ Kvůli EU vás bude auto povinně sledovat

Bulletin InterRegs upozornil, že světlo světa spatřilo nařízení EU o pokročilých systémech varování před rozptýlením řidiče. Povinná montáž pokročilých systémů varování před rozptýlením řidiče (ADDW) je jedním z nových bezpečnostních prvků požadovaných nařízením EU 2019/2144.
Ony „pokročilé systémy“, o nichž je řeč, mají řidiči pomoct udržet plnou pozornost u dění na silnici. Bulletin InterRegs v této souvislosti upozornil, že tento systém se bude lišit od systémů, které mají řidičovi pomoct v tom, aby neupadal do mikrospánku za volantem.
Nový systém prý musí monitorovat směr pohledu řidiče, tj. směr, kterým se řidič dívá. Systém by měl řidičům poskytnout vizuální nebo také zvukové varování, pokud dojde k závěru, že se řidič věnuje řízení méně, než by bylo záhodno.
„Při přípravě tohoto aktu provedla Komise příslušné konzultace s odborníky a zúčastněnými stranami členských států, které potvrdily jejich obecnou podporu,“ stojí v důvodové zprávě k nařízení EU.
Server Auto živě k tomu uvedl, že „EU prosazuje další absurdní pravidlo“.
„Je to pro naše dobro! Pokud něco opravdu nemám rád, tak když mi někdo tvrdí, že je něco pro mé dobro. Jsem člověk, který dělá vše pro to, aby se o sebe postaral sám. Pokud to nejde, pak hledám vinu u sebe. I když jde třeba o řízení auta. Když na parkovišti nechtěně odřu jiný automobil (jakože se mi to stalo jednou v životě), beru to na sebe. A řeším to. Nesvaluji vinu na jiné. A také nečekám, že by se o mě měl někdo jiný starat. Ne, pokud nechci,“ napsal k tématu publicista Ondřej Komárek.
Zdůraznil, že nestojí o to, aby nějaké systémy sledovaly, kam se dívá, když řídí, protože jakákoli data, i data získaná touto cestou, lze posléze zneužít. A to považuje za velký problém.
