ČEZ: Temelín posiluje servisní zázemí

01.05.2026 11:18 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

V areálu Jaderné elektrárny Temelín roste moderní servisní centrum pro největší a nejdůležitější čerpadla elektrárny. Nová „Hala oprav velkých točivých strojů“ umožní energetikům provádět náročné servisní práce přímo v areálu, a to v moderním krytém prostředí. Právě v těchto dnech byla dokončena montáž hlavní železobetonové konstrukce objektu.

Nová hala o půdorysných rozměrech 36 x 24 metrů a výšce přes 20 metrů je navržena tak, aby pojala ty největší stroje, které v elektrárně pracují. Jde především o motory a velká čerpadla vlastní spotřeby. Klíčovým prvkem vybavení bude mostový jeřáb s nosností 100 tun, který umožní manipulaci s mimořádně těžkými díly. „Díky nové hale výrazně zvýšíme kvalitu, efektivitu i podmínky pro práci. Budeme moci provádět více složitých oprav souběžně a v optimálních podmínkách přímo uvnitř elektrárny,“ vysvětluje přínos připravované stavby Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.

Železnice až do haly

Objekt je zajímavý i svou logistickou připraveností. Do haly je zavedena železniční vlečka, což umožní vjezd plošinových vagonů s těžkými komponenty přímo pod hák jeřábu. Inženýři již dříve ověřili, že trasa v areálu splňuje veškeré požadavky na podjezdné výšky pro přepravu těchto nadrozměrných dílů.

Uvnitř haly bude dvoupodlažní část, která poskytne moderní zázemí pro servisní týmy, technické vybavení i administrativu. Celý objekt je založen na speciálních pilotech sahajících do hloubky šesti metrů, aby byla zajištěna stabilita i při manipulaci s extrémními zátěžemi. „Dlouhodobý bezpečný a efektivní provoz našich jaderných elektráren vyžaduje kvalitní údržbu a servis s odpovídajícím zázemím. Proto zajišťujeme moderní prostředí a vybavení pro servisní práce. Vždy to ale musí dávat ekonomický smysl,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.

Zkušební provoz v roce 2027

Aktuálně dodavatel dokončil montáž prefabrikované konstrukce. „V nejbližších týdnech začnou práce na opláštění fasády a napojování budovy na elektřinu, teplo nebo kanalizaci,“ doplnil Leoš Joura, projektový manažer ČEZ. 

Novou servisní kapacitu mají temelínští energetici v plánu využívat v režimu zkušebního provozu v roce 2027. Investice do vlastní moderní opravny eliminuje potřebu budování dalších provizorních venkovních ploch a přístřešků, čímž se zefektivní využití prostoru v přísně střeženém areálu elektrárny.

