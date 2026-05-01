ČEZ: Temelín posiluje servisní zázemí

Nová hala o půdorysných rozměrech 36 x 24 metrů a výšce přes 20 metrů je navržena tak, aby pojala ty největší stroje, které v elektrárně pracují. Jde především o motory a velká čerpadla vlastní spotřeby. Klíčovým prvkem vybavení bude mostový jeřáb s nosností 100 tun, který umožní manipulaci s mimořádně těžkými díly. „Díky nové hale výrazně zvýšíme kvalitu, efektivitu i podmínky pro práci. Budeme moci provádět více složitých oprav souběžně a v optimálních podmínkách přímo uvnitř elektrárny,“ vysvětluje přínos připravované stavby Petr Měšťan, ředitel Jaderné elektrárny Temelín.
Železnice až do haly
Objekt je zajímavý i svou logistickou připraveností. Do haly je zavedena železniční vlečka, což umožní vjezd plošinových vagonů s těžkými komponenty přímo pod hák jeřábu. Inženýři již dříve ověřili, že trasa v areálu splňuje veškeré požadavky na podjezdné výšky pro přepravu těchto nadrozměrných dílů.
Uvnitř haly bude dvoupodlažní část, která poskytne moderní zázemí pro servisní týmy, technické vybavení i administrativu. Celý objekt je založen na speciálních pilotech sahajících do hloubky šesti metrů, aby byla zajištěna stabilita i při manipulaci s extrémními zátěžemi. „Dlouhodobý bezpečný a efektivní provoz našich jaderných elektráren vyžaduje kvalitní údržbu a servis s odpovídajícím zázemím. Proto zajišťujeme moderní prostředí a vybavení pro servisní práce. Vždy to ale musí dávat ekonomický smysl,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika.
Zkušební provoz v roce 2027
Aktuálně dodavatel dokončil montáž prefabrikované konstrukce. „V nejbližších týdnech začnou práce na opláštění fasády a napojování budovy na elektřinu, teplo nebo kanalizaci,“ doplnil Leoš Joura, projektový manažer ČEZ.
Novou servisní kapacitu mají temelínští energetici v plánu využívat v režimu zkušebního provozu v roce 2027. Investice do vlastní moderní opravny eliminuje potřebu budování dalších provizorních venkovních ploch a přístřešků, čímž se zefektivní využití prostoru v přísně střeženém areálu elektrárny.
