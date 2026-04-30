Fiala (SPD): Sudetoněmecký landsmanšaft má prokazatelně nacistické kořeny

Po lidovcích a ODS včetně Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana se bratříčkuje se sudeťáky taky předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Bývalý předseda ODS Petr Fiala také spolupracoval s předákem Sudetoněmeckého landsmanšaftu a Panevropské unie Berndem Posseltem. Sudetoněmecký landsmanšaft má ale prokazatelně nacistické kořeny! SPD odmítá, aby se na území České republiky konal sjezd Sudetoněmeckého landsmanšaftu, který má nacistické kořeny!
„Hovořil jsem s Berndem Posseltem, mluvčím sudetoněmeckého krajanského sdružení. Kdo i po desítkách let přiživuje staré křivdy a rozdmýchává účelově nenávist vůči sudetským Němcům, uvízl v minulosti. Sdílím postoj, jaký dlouhodobě zastával třeba Karel Schwarzenberg: Smíření není slabost. Je to projev sebevědomí. A sebevědomý národ se nebojí pravdy ani dialogu. Naše dějiny nejsou černobílé. Byly v nich křivdy na všech stranách. Kolektivní vina je princip pro hlupáky nebo demagogy a nepatří do 21. století. Mně je bližší odpovědnost jednotlivce, schopnost pojmenovat minulost bez hysterie, a hlavně vůle jít dál. Nekonečné strašení sudetskými Němci už dávno není obranou národních zájmů. Přiživovat staré křivdy a vést kulturní války je jen kouřová clona, aby se neřešily současné problémy. Já chci Česko sebevědomé a evropské, které se nebojí dialogu, spolupráce ani vlastní historie. V tom jsme si opět porozuměli. Jsem rád, že můžeme letos přivítat bývalé krajany na sjezdu sudetských Němců v Brně. Život je setkávání, je jejich letošní heslo. Budoucnost je smíření a spolupráce,“ napsal Ondřej M. Havel.
Sudetoněmecký landsmanšaft je organizací, kterou založili nacisté, fašisté a němečtí šovinisté. V roce 1949 byl vyhlášen jeden ze základních a dodnes platných dokumentů SdL, tzv. Eichstättská adventní deklarace, kde se mj. objevují tyto požadavky: "Naším nezadatelným požadavkem je návrat vlasti v jazykových hranicích z roku 1937. Jde o nastolení udržitelného poměru mezi Německem a jeho západoslovanskými sousedy. Předpokladem pro to by také byla připravenost Čechů a Poláků vrátit vyhnaným Němcům jejich vlast. Všechny tyto úkoly mohou být řešeny pouze v rámci federalistického uspořádání Evropy."
Tuto deklaraci podepsali: W. Becher (někdejší přívrženec Kameradschaftsbundu, člen NSDAP), Walter Brand (člen henleinovského hnutí), F. Brehm (SS-Sturmbannführer, Sturmbannführer, nositel zlatého stranického odznaku NSDAP), W. (SS-Hauptsturmführer, (SS Hauptsturmführer, funkcionář NSDAP), H. Hönig (člen NSDAP, nacistický novinář), H. Götz (bývalý spolupracovník nacistické tajné služby, člen NSDAP), E. Lemberg (nacista a v r. 1938 člen Sudetoněmeckého freikorpsu), W. Turnwald (člen NSDAP, spolupracovník SD), E. Franzel (původně soc. demokrat, za okupace policejní důstojník jednotky podílející se na popravách českých vlastenců v Kobylisích), W. Zawadil (vysoký funkcionář NSDAP a spolupracovník nacistické tajné služby), R. Schreiber (bývalý nacista), G. Preissler (bývalý nacista), H. Schütz (člen SdP), W. Jaksch (sociální demokrat), R. Reitzner (sociální demokrat), P. Sladek (duchovní).
