Hospodářská komora: Bez podnikatelů stát nemůže fungovat, řekl prezident Zajíček

„Jestli chceme prosperující Česko, musíme začít u podpory těch, kteří prosperitu vytvářejí. Na podnikatelích záleží. Bez podnikatelů to nejde.“ Tímto apelem zahájil dnes prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček v Praze 38. celostátní sněm největší tuzemské podnikatelské organizace.
„Prosperita této země nevzniká na úřadech ani v legislativních procesech. Vzniká ve firmách. Vzniká aktivitami podnikatelů a prací jejich zaměstnanců. Bez podnikatelského sektoru to prostě nejde,“ zdůraznil Zajíček.
Ve svém vystoupení upozornil na dramatický nárůst regulace. „Dnes desetitisíce předpisů generují statisíce povinností. A z každé povinnosti vznikají další administrativní úkony. To jsou miliony hodin práce, které podnikatelé nemohou věnovat rozvoji svých firem, a miliardy korun, které následně chybějí třeba v investicích či inovacích,“ řekl.
Zajíček také varoval před jednostranným zaměřením evropské politiky. „Evropa se dlouhodobě upnula na zelenou transformaci. Ta je důležitá, ale nemůže být jedinou prioritou. Mezitím se svět zásadně změnil – čelíme technologické revoluci, sérii krizí, geopolitickým rizikům i novým ekonomickým tlakům. Evropa musí být nejen zelená, ale také konkurenceschopná, bezpečná a odolná,“ zdůraznil.
Podle Zajíčka musí být podnikání vnímáno jako veřejný zájem. „Podnikání není problémem hospodářského a sociálního rozvoje. Podnikání je součástí řešení výzev, kterým ekonomika i společnost čelí,“ řekl.
Delegáty sněmu v úvodu oslovili vrcholní představitelé české politiky. Přímo na místě vystoupili předseda Senátu Miloš Vystrčil a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Prostřednictvím videozdravice k delegátům promluvil 1. místopředseda vlády Karel Havlíček. V sále na něj navázali místopředsedové vlády Alena Schillerová a Jaromír Zůna i další členové kabinetu – ministři Ivan Bednárik, Igor Červený, Aleš Juchelka, Martin Šebestyán, Boris Šťastný a Adam Vojtěch. Sněmu se zúčastnili také zástupci parlamentní opozice – předseda ODS Martin Kupka, místopředseda STAN Lukáš Vlček a místopředseda TOP 09 Lukáš Otys.
Předseda Senátu Miloš Vystrčil ve svém vystoupení zdůraznil rozšiřování spolupráce mezi státem a podnikatelským sektorem. “Jsou to silné konkurenceschopné firmy a promyšlená hospodářská politika, které jsou základem silného státu. Také platí, že prosperita a naše bezpečí jsou spojené nádoby. Je důležité, aby členové vlády a parlamentu s podnikateli spolupracovali. Za český Senát se i proto tradičně v rámci naší dlouhodobé spolupráce účastním 38. sněmu Hospodářské komory,” uvedl Miloš Vystrčil.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová ve své zdravici ocenila přínos podnikatelů pro zaměstnanost, inovace i hospodářský růst a zdůraznila, že stát jim má vytvářet podmínky, nikoli překážky. „Bez vás by nebyla pracovní místa, inovace ani růst. Bez vás by nebyl stát, jak ho známe. Chceme, abyste se mohli soustředit na to, co umíte nejlépe, a to podnikat, ne bojovat s byrokracií,“ uvedla Schillerová.
Odpoledne bude sněm pokračovat neveřejným pracovním jednáním delegátů. Jeho součástí bude mimo jiné volba nového vedení Hospodářské komory na další tři roky – prezidenta, viceprezidentů a dalších orgánů Komory. Jediným kandidátem nominovaným do čela Hospodářské komory je v tuto chvíli dosavadní prezident Zdeněk Zajíček.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku