Česká pošta: Krása Polabí na poštovních známkách

Námětem aršíku a známek je polabská krajina s jejími typickými prvky. Krajina formovaná tisíciletým soužitím s lidmi. Řeka se vine poli, lesíky, vesnicemi a stromořadími lemujícími cesty. Na jedné straně se tyčí hora Říp, na straně druhé se zastavilo slepé rameno řeky, kde je krajina ponechána přirozenému vývoji.
Aršík se dvěma známkami stojí 84 korun, k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu. Autorem výtvarného návrhu je Zdeněk Daněk. Aršík vychází v nákladu 22 tisíc kusů.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku