Česká pošta: Krása Polabí na poštovních známkách

01.05.2026 7:27 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Česká pošta uvede 6. května do prodeje příležitostný poštovní aršík z edice Ochrana přírody: Polabí.

Námětem aršíku a známek je polabská krajina s jejími typickými prvky. Krajina formovaná tisíciletým soužitím s lidmi. Řeka se vine poli, lesíky, vesnicemi a stromořadími lemujícími cesty. Na jedné straně se tyčí hora Říp, na straně druhé se zastavilo slepé rameno řeky, kde je krajina ponechána přirozenému vývoji.

Aršík se dvěma známkami stojí 84 korun, k dostání bude na vybraných pobočkách České pošty a na jejím e-shopu. Autorem výtvarného návrhu je Zdeněk Daněk. Aršík vychází v nákladu 22 tisíc kusů.

Jinde na netu:

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

