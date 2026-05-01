Rezervoár talentů EU. Kotzian varuje před novým nařízením k migraci

Evropský parlament přijal legislativní usnesení, kterým stanovil svůj postoj k návrhu nařízení o zřízení tzv. Rezervoáru talentů EU (EU Talent Pool). Tato dobrovolná unijní platforma má pomoci členským státům řešit akutní nedostatek pracovníků a kvalifikovaných sil v řadě klíčových odvětví.
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D.
Rezervoár talentů má fungovat jako IT platforma s automatickým přiřazováním nabídek práce a uchazečů ze třetích zemí. Má podporovat legální cesty migrace, aby odrazovala od neoprávněného pobytu. Platforma bude dobrovolná, účast členských států není povinná. Zaměstnavatelé budou muset dodržovat princip rovného zacházení s uchazeči ze třetích zemí i s domácími pracovníky.
Uchazeči o zaměstnání ze zemí mimo EU/EHP si mohou vytvořit profily pomocí nástroje pro vytváření profilů Europass, který se používá k registraci na online platformě.
Evropský parlament do textu prosadil řadu ochranných prvků, např. ochranu osobních údajů včetně práva na úpravu nebo výmaz profilu, zákaz zpracování citlivých údajů, automatické odstraňování neaktivních profilů po jednom roce, registr zaměstnavatelů porušujících předpisy a možnost jejich vyloučení z platformy. Důraz má být kladen také na spravedlivý nábor, prevenci vykořisťování a zrychlení imigračních řízení pro vybrané profese. Parlament vyžaduje pravidelné hodnocení fungování systému a studii proveditelnosti přiřazovacích algoritmů.
Další posílení legální migrace do Evropy
K dokumentu se vyjádřil Robert Kotzian, právník zabývající se agendou migrace. „EU v těchto dnech schválila nové nařízení, které povede k dalšímu posílení legální migrace do Evropy. Připravuji na to téma článek. Nyní jen malá ‚ochutnávka‘ z důvodové zprávy (viz snímek), ze které je vidět, jak o naší budoucnosti bruselští eurokraté uvažují.
Schéma jejich myšlení je jednoduché:
1) Průmysl potřebuje nové pracovní síly. Předlužené veřejné rozpočty nové poplatníky.
2) Rodí se málo dětí, které budou v dospělém věku dostatečně produktivní.
3) Proto je třeba pracovní síly doplňovat migrací. Protože si takovou migraci schválíme sami, bude legální, a nemůže proto vadit.
4) No a když už budeme takovou legální migraci provozovat, měly by členské státy EU z oněch třetích zemí přednostně vybírat migranty, kteří by se jinak museli do Evropy trmácet nelegální cestou. Prostě, dvě mouchy jednou ranou, ne?“ napsal na svém facebookovém účtu.
A připojil tři poznámky:
„A) Účast členských států v tomto šíleném mechanismu bude dobrovolná. Ale průmyslová lobby je Tak uvidíme, kdo odolá...
B) Nechme konspirační teorie stranou. Ale faktickým důsledkem takových mechanismů společenská proměna bude (nové nařízení pamatuje např. i na slučování rodin...).
C) ...k čemu jinému (pomalu, rozprostřeně, ale přece) bude docházet kombinací neřešení demografické krize původních obyvatel a importu obyvatel z třetích zemí s vysokou porodností?“
Platforma má fungovat od roku 2027
Harmonogram dalších kroků pro zavedení Rezervoáru talentů EU (EU Talent Pool) je již rámcově stanoven. Rada Evropské unie formalizovala pravidla pro tento systém 30. března. Poté, co Evropský parlament přijal legislativní usnesení 10. března, zbývá dokončit poslední administrativní kroky k formálnímu přijetí celého nařízení Radou. Jakmile bude text podepsán a zveřejněn v Úředním věstníku EU, nařízení vstoupí v platnost 20 dní po svém vyhlášení. Očekává se, že klíčové mechanismy spojené s širším Paktem o migraci a azylu začnou být plně účinné v červnu. Evropská komise je nyní pověřena vývojem digitální IT platformy. Členské státy, které se rozhodnou dobrovolně zapojit, musí oznámit svůj záměr nejpozději 9 měsíců před zahájením své účasti. V tomto období musí také zřídit národní kontaktní místa složená z odborníků na zaměstnanost a imigraci.
Podle aktuálních plánů Evropské komise je spuštění webové platformy pro nábor pracovníků ze třetích zemí naplánováno na rok 2027. Samotné vydávání víz a pracovních povolení zůstane i po roce 2027 v kompetenci národních úřadů jednotlivých států.
