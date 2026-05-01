Šebelová (STAN): Jsem Evropanka stejně jako hrdá Češka

Jsem Evropanka stejně jako hrdá Češka!
Dnes si připomínáme den, kdy se naše republika stala součástí Evropské unie. Každý, kdo sleduje, co se kolem nás děje, chápe, jak důležité je, že jsme jako Evropa semknutí a spolupracujeme. A to je přesně podstata Evropské unie a důvod, proč se Česko před 22 lety stalo jejím členem. Není to „zlý Brusel“, ale spolupráce, která dává smysl, i když je to někdy složité. Přijetí eura by mělo být dalším krokem k posílení našeho partnerství a jednoty a já bych si moc přála abychom na něj nečekali dalších dvacet let.
