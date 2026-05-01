Šebelová (STAN): Jsem Evropanka stejně jako hrdá Češka

01.05.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí vstupu ČR do EU.

Šebelová (STAN): Jsem Evropanka stejně jako hrdá Češka
Foto: STAN
Popisek: Michaela Šebelová

Jsem Evropanka stejně jako hrdá Češka!

Dnes si připomínáme den, kdy se naše republika stala součástí Evropské unie. Každý, kdo sleduje, co se kolem nás děje, chápe, jak důležité je, že jsme jako Evropa semknutí a spolupracujeme. A to je přesně podstata Evropské unie a důvod, proč se Česko před 22 lety stalo jejím členem. Není to „zlý Brusel“, ale spolupráce, která dává smysl, i když je to někdy složité. Přijetí eura by mělo být dalším krokem k posílení našeho partnerství a jednoty a já bych si moc přála abychom na něj nečekali dalších dvacet let.

Mgr. Michaela Šebelová

  • STAN
  • poslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Článek obsahuje štítky

STAN , Šebelová

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jste hrdí Evropané ve smyslu členství v EU?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Diskuse obsahuje 1 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Šebelová (STAN): Jsem Evropanka stejně jako hrdá Češka

22:14 Šebelová (STAN): Jsem Evropanka stejně jako hrdá Češka

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k výročí vstupu ČR do EU.