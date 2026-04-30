Celní správa: Celníci překonali osm dveří a našli nelegální automaty

30.04.2026 22:33 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Ostravští celníci v průběhu března provedli dvě významné kontrolní akce zaměřené na odhalování nelegálního hazardu. Při zásazích na území města Ostravy zadrželi celkem 18 technických herních zařízení. Informaci zveřejňujeme po vyhodnocení obou akcí a zadržení zařízení k odbornému prověření.

V prvním případě se kontrola uskutečnila v provozu běžně přístupném veřejnosti. Celníci na místě pojali důvodné podezření na provozování hazardních her bez příslušného povolení či ohlášení. Zadrželi čtyři technická herní zařízení, která byla vyřazena z provozu a odvezena k dalšímu prověření.

Druhá kontrola proběhla v provozu, který byl formálně otevřen veřejnosti, avšak celníkům byl přístup do herních prostor úmyslně komplikován. V souladu se zákonnými oprávněními proto došlo k násilnému vstupu, při kterém celníci překonali osm uzamčených dveří. V prostorách následně zadrželi 14 technických herních zařízení, u nichž existuje důvodné podezření, že byla provozována bez povolení a v rozporu se zákonem o hazardních hrách.

Od začátku letošního roku bylo na území Celního úřadu Ostrava zadrženo již 28 technických herních zařízení provozovaných nepovoleně nebo v rozporu s platnou legislativou.

Za nelegální provozování hazardní hry hrozí ve správním řízení vysoké sankce. Podle zákona může pokuta v odůvodněných případech dosáhnout až 50 milionů korun. Nelegální hazard je jedním z typických příkladů činnosti ve stínu šedé ekonomiky – mimo pravidla, dohled a kontrolní mechanismy. Kontroly nelegálního hazardu tak i nadále pokračují.

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

