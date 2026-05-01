Zoo Ostrava: Tucet mladých plameňáků z naší Zoo posílil hejno v Zoo Karlsruhe

Plameňáci kubánští (Phoenicopterus ruber) patří mezi ikonické druhy Zoologické zahrady a botanického parku Ostrava. Už několik desetiletí vítá početné hejno těchto dlouhonohých starobylých ptáků s typickým hlasovým projevem návštěvníky. Především děti vždy pospíchají od vstupu do zoo rovnou k jejich výběhu, aby pozorovaly, jak se plameňáci brodí ve vodě a hledají potravu. Navíc v tomto období vrcholí jejich synchronizované námluvy, po nich bude následovat stavba hnízd. Po letech praxe již dokážeme přesně odhadnout, kdy plameňákům dodat vhodný hnízdní materiál, ze kterého si pak sami staví charakteristická kuželovitá hnízda. Pokud vše proběhne podle očekávání, obvykle začátkem května začnou utvořené páry snášet vejce. Začátek námluv a hnízdění se odvíjí od délky dne a počasí. Fotoperioda a četnost teplých dní ovlivňují hormonální pochody, které spouští obvyklé hnízdní chování plameňáků.
Zoo Ostrava má letitou tradici v úspěšných odchovech plameňáků. Co si ale počít s každoroční nadílkou mláďat? V přírodě vytvářejí plameňáci tisícová hejna, kapacity v zoologických zahradách jsou určitým způsobem omezené a nelze nechat hejno stále růst. Odrostlá mláďata mohou navíc vyvolávat konflikty a narušovat hnízdění dospělců. V rámci úzké spolupráce mezi zoologickými zahradami dochází k přesunům plameňáků, ať už z důvodu zvětšování hejna, nebo začlenění jedince s novým genetickým materiálem do fungující skupiny. Zoo v německém Karlsruhe aktuálně plánuje velkou zastřešenou voliéru, která pojme až stočlenné hejno těchto starobylých ptáků. Tucet našich jedinců tak doplnil tamní hejno čítající již sedmdesát pět plameňáků.
Převoz plameňáků ovšem není úplně snadný. Plameňáci jsou specifičtí tvorové a vyžadují speciální transportní bedny. Kdyby se tito křehcí ptáci rozrušili, hrozilo by riziko úrazu, proto byly při transportu do Karlsruhe použity velké boxy, které měly pouze pevné dno a dřevěnou kostru, zatímco stěny a strop byly látkové. Všech dvanáct plameňáků tak dorazilo do nového domova v pořádku ještě téhož dne. Nyní jsou již spojeni s tamními plameňáky. V Ostravě zůstává hejno, které aktuálně čítá padesát tři jedinců. Díky transportu se v naší skupině podařilo srovnat poměr pohlaví a mladí dvou až tříletí jedinci dostanou možnost si najít partnera v jiné instituci a po pár letech se také zapojit do reprodukce.
Plameňáci coby ptáci žijící u vody se stali ambasadory právě probíhající kampaně Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií (EAZA) s názvem Mokřady pro život (Wetlands for Life). V pátek 1. května se v řadě českých a slovenských zoo uskuteční akce věnovaná mokřadním ekosystémům, jejich významu při zadržování vody v krajině a také jejich ohrožení. V Zoo Ostrava je plánovaný celodenní program který odstartuje mimořádné komentované setkání u plameňáků v 9:15 hod. Podrobný program najdou zájemci ZDE.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku