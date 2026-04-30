Nadace ČEZ: Okrašlovací spolek pustil i do první realizace cyklostezky

30.04.2026 19:34 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Další pomyslný zářez do „pažby dobrých skutků“ má po víkendu za sebou Okrašlovací spolek Jenichov z Mělnicka.

Po několika výsadbách, respektive obnovení, alejí podél silnic, polních či lesních cest se mu podařilo zrealizovat 11,5 km dlouhou cykloturistickou trasu s oficiálním přiděleným číslem 8278. Vzhledem k tomu, že jde o propojovací trasu mezi jinými cyklostezkami, došlo tak k zakruhování již vyznačených tras s čísly 8171, 141 a 8170. Spolek si od toho slibuje zatraktivnění jízdních možností pro cyklisty a zároveň i zviditelnění dotčených obcí, jimž trasa prochází. Rozumí se, že ji mohou využít nejen nadšenci šlapající do pedálů, ale i ti, co upřednostňují pěší turistiku a kochání se přírodou. Na pořízení značení, zřízení odpočívky s lavičkou a odpadkovým košem, dále na sakrální objekt a terénní úpravy přispěla Okrašlovacímu spolku Jenichov 100 000 korunami Nadace ČEZ v rámci grantu Úprava turistických tratí a běžeckých stop, dnes zjednodušeně Stopy a trasy.

„S Nadací ČEZ jsme dosud měli velmi dobré zkušenosti co se týče nové výsadby zeleně. Tentokráte jsme to zkusili s grantem podporujícím úpravu turistických tras a běžeckých stop. Připadalo nám totiž smysluplné, využít část jedné z cest, u níž jsme vysázeli 44 ovocných stromů jako novou cyklostezku, a tak hledali jsme dál, jak a kudy ji vést. Logicky nás přitom napadlo, že „naše“ cyklostezka by měla nějakým způsobem navazovat na ty stávající, případně být spojnicí mezi nimi. Vše jsme projednali s vedením dotčených obcí na trase. Nikde nebyli proti, stejně tak jsme získali souhlasné stanovisko Klubu českých turistů a v neposlední řadě i stanovení zvláštního užívání pozemní komunikace vydané MěÚ Mělník,“ říká Zdeněk Soukup, předseda výboru Okrašlovacího spolku Jenichov. Ten spolu s dalšími nadšenci založil za účelem obnovy a udržování starých cest, posezení, altánků, studánek, sakrálních, historických a kulturních památek, záchrany krajových odrůdy ovocných dřevin a ochrany životního prostředí v této části Mělnicka.

Od nové cyklotrasy si spolek slibuje hlavně to, že dojde k oživení historických center Velkého Borku, Mělnické Vrutice, Hleďsebe, Jenichova a Nebužel. Prakticky v každé, případně v jejím nejbližším okolí se nachází nějaká sakrální památka, historická či přírodní zajímavost. Snad právě proto začíná cyklostezka u kapličky ve Velkém Borku a končí o 11,5 km dál v obci Nebužely u kostela sv. Jiljí. Možné je pochopitelně i oživení pohostinských služeb, pokud se v obci nějaké nacházejí.

„Jako příklad lze uvést třeba Mělnickou Vrutici, částí obce Velký Borek. Vesnice se nachází v oblasti významných pramenů pitné vody, které zásobuje Řepínský důl. Zdejší půda je unikátní pro pěstování kořeninové papriky, jejíž speciální odrůdu vyšlechtil Josef Beníček, který v obci založil moderní mlýn na papriku a koření. Trasa pro cyklisty a pěší tak částečně souběžně vede s naučnou stezkou Koření, což může přinést její větší popularizaci. V okolí se také nacházejí dvě významné chráněné přírodní oblasti Polabská černava a Dolní Pšovka a dříve i Velký pramen. Ten sice už zanikl, ale západně od něj je ve stejné linii několik menších pramenů. Jsou položeny nepatrně níže a po většinu roku aktivní. Část vody z této oblasti je využívána jako zdroj pro středočeský vodovod,“ přibližuje některé zajímavosti Zdeněk Soukup.

Cyklotrasa č. 8278 je vedena nenáročným terénem, který zvládnou i začínající dálkoví cyklisté. V orientaci po ní všem napomáhá 47 značek. Částečně vede po silnici, ale hlavně po upravených polních a lesních cestách. O obnovení profilu trasy, hlavně její lesní části, kde byl místy zapotřebí prořez stromů a keřů, se pochopitelně postarali členové okrašlovacího spolku. „Myslím, že to byl dobrý nápad. Taková cyklotrasa, která by byla zkratkou mezi jinými dvěma trasami, tady opravdu chyběla. Je zajímavě vedená a zdá se, že ji zvládnou celé rodiny i s dětmi. Ostatně proto jsme tady, abychom si to vyzkoušeli. Pojedeme z Velkého Borku prakticky domů, neboť bydlíme kousek od Nebužel. A co je hlavní, i když jsou na ní silniční úseky, podstatná část trasy vede mimo ně. A to je v dnešní době, kdy aut na silnici neustále přibývá a ne všichni řidiči se k nám cyklistům chovají ohleduplně, jen dobře,“ konstatoval během zkoumání trasy na mapě jeden z prvních jezdců po nové cyklistické stezce Zdeněk Prejza z Řepína.

Nadaci ČEZ založila energetická společnost ČEZ v roce 2002, aby zastřešila svou dárcovskou činnost. Vznikla jako jedna z prvních a stále je největší firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Grantové programy jsou zaměřeny na sociální, kulturní a sportovní projekty a aktivní spolupráci s regiony.  . Některá grantová řízení Nadace ČEZ jsou časově omezená a potřeba si tedy ohlídat termín podání žádosti. Granty Podpora regionů a Oranžové hřiště probíhají celoročně. Více informací ZDE.

