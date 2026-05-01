Jásat? Možná kdyby povolenky zrušili. Vyoral natřel Nerudovou

Europoslankyně Danuše Nerudová se chlubí, jak v Bruselu pomohla českým domácnostem, protože dosáhla zmírnění systému povolenek ETS 2. Ve STAN na ni pějí chválu. Máme se radovat, když v EU schválí něco strašného, ale pak je to milostivě zmírněno?
Jásat bychom mohli, kdyby se ono totalitní nařízení Evropské utopie zrušilo úplně, nikoliv zmírnilo. Jeden krok zpátky, tři kroky kupředu. A že pějí eurosoudruzi ze STAN chválu na svou eurosoudružku, není nic překvapivého.
Na ČRo Wave celkem nedávno běžel pořad o tzv. „kulturní apropriaci“. Což je v praxi to, že si někdo bílý vypůjčí něco z kultury, která bílá není. Akorát, že dělat z něčeho takového problém byl trend v minulé dekádě v USA. Stanice za to dostala bídu a pak reagovala, že reakce znamenají, že je dobře, že se tomuto trendu věnují. Co na to říkáte? Dali na ČRo Wave munici kritikům veřejnoprávnosti?
ČRo i další jakože veřejnoprávní média dávají kritikům oprávněnou munici samotným svým každodenním vysíláním. Respektive jeho pravověrně prorežimním obsahem, tendenčností, neobjektivitou, nevyvážeností, závislostí a rektálním alpinismem vůči takzvanému kolektivnímu Západu. A to často i v pořadech, kde by ideologie tohoto typu neměla mít místo.
Novým šéfem lidovců bude hejtman Grolich. Který chce ve volbách porážet Andreje Babiše, zřejmě hodlá modernizovat stranu a zbavit ji pověsti „kam vítr, tam plášť“. Myslíte, že na to někdo skočí?
Nevím o panu Grolichovi nic moc. Nicméně co se týká mediálně nejviditelnějších osobností, tak kromě pana Čunka u lidovců nevidím nikoho s rozumem v hrsti. Kam vítr, tam plášť ohledně prorežimního smýšlení je typická strategie drtivé většiny politických stran, byť lidovci – navzdory tomu, k čemu se hlásí, jsou toho příkladem nejpříkladnějším. Kalousek, Lux, Svoboda a další papaláši budiž toho jasným příkladem.
Pak je tu skandál ministryně Mrázové. Na tu prasklo, že i jako ministryně bydlela v Bílině v obecním bytě s nájemným, o kterém by si většina lidí mohla nechat zdát. Nejvíce do ní šijí Piráti. Jak to vnímáte? A není trochu chucpe, že do ministryně kopou zrovna Piráti, kteří třeba v Praze využívají systém poradců a obecních funkcí, co to jde?
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Anketa
Chcete, aby se EU změnila ve Spojené státy evropské, jak si přeje Petr Pavel?
Pořád tu máme kauzu, že neplníme zadaná procenta od NATO. Andrej Babiš přišel s tím, že je neplnila ani Fialova vláda. Podaří se to podle vás Babišovi s procenty nějak ušudlat?
Andrej Babiš udělá, co mu velcí bratři z Washingtonu či Bruselu nařídí, takže bude postupnými kroky konat v jejich zájmu bez ohledu na zájem občanů České republiky. A pokud jde o procenta, statistiky, volební hlasy… jde pouze a jen o čísla a papír snese všechno. Je jedno, jak lidé volí nebo jaká je realita, podstatné je, jak se to spočítá. Tedy pokud bude Babišova vláda jo chtít lepší výsledky mít, není problém si s čísly pohrát. Ostatně takzvanou optimalizaci má většina byznysmenů a schopných politiků zažitou jak malou násobilku.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku