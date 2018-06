Národní zemědělské muzeum: Vše o dřevě a lese v muzeu v Praze na Letné

Na Malé slavnosti lesa a dřeva mají děti i dospělí možnost zažít les a dřevo jinak, než jak ho znají při běžné procházce lesem či parkem. Seznámí se s tím, jak vypadají jednotlivé druhy stromů, jejich kůry, semena či plody nebo například i dřevokazné houby a škůdci. Jak zní dřevo jako hudební nástroj, co vše se z něj dá vyrobit a kde všude najde využití. Připraveny budou zábavné a naučné aktivity vztahující se k lesnickým, dřevařským a souvisejícím oborům, užít si je mohou školy i široká veřejnost. „V lese je k nalezení mnoho her a zábavy a my to chceme dětem i rodičům připomenout a třeba je i inspirovat. V současnosti máme v muzeu tři úspěšné výstavy o lese a dřevě –Les pramenů na zámku Ohrada a v hlavní výstavní budově v Praze výstavy Dělat les a RecykLES. V příštím týdnu otevíráme společně s Lesy České republiky výstavu Lesníkův rok, na kterou návštěvníky také srdečně zveme,“říká ředitel Národního zemědělského muzea Milan Jan Půček.

Průběžně od 9 do 14 hodin budou probíhat výtvarné lesní dílny a poznávačky dřev a přírodnin. Nachystána bude i výstava historických fotografií Zem voní lesem a ukázky dřevosochání nebo bosonohý chodník. Děti si mohou na památku vytvořit výrobek z lesních surovin a zkusit dřevořezbu s řezbářem Markem Štěrbákem.

Velkými taháky jsou také ukázky sokolnictví včetně volného letu dravců či vábení zvěře. O hudební doprovod se postará uskupení Zpívající lípa (Lindenfiedel) ve složení Peter Vogelspereger, Mathias Daman a Zuzana Šebková.

Akci finančně podpořily Lesy České republiky. Vstup je zdarma.

autor: Tisková zpráva