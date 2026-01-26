MHMP: Zoo Praha povede Lenka Poliaková, ředitelský mandát je nově na šest let

Podnikatelka a bývalá koordinátorka v pražské zoo Poliaková nahradí dosavadního ředitele Miroslava Bobka, jenž po téměř 16 letech ukončil své působení v čele zahrady na konci října loňského roku. Od prosince vede zahradu jako pověřený ředitel náměstek Miroslav Machek. Rada hl. m. Prahy zároveň rozhodla, že funkční období ředitelky bude nově šestileté. Pokud bude chtít ve funkci pokračovat, bude se muset o ni znovu ucházet ve výběrovém řízení.
„Chci poděkovat jak výběrové komisi, tak radním hlavního města za projevenou důvěru. Je to pro mě obrovský závazek, ale také zodpovědnost. Moji velkou prioritou do začátku je navázat dialog s kolektivem Zoo Praha. Rozumím, že poslední měsíce byly pro ně nesnadné a chtěla bych napomoci normalizaci situace,” komentuje své zvolení nová ředitelka Lenka Poliaková.
„Lenka Poliaková přesvědčila svým výkonem i vizí rozvoje zahrady, že je nejlepší možnou volbou pro vedení naší příspěvkové organizace. Jsem přesvědčena, že zoologická zahrada bude v dobrých rukou. Úkoly do začátku jsou pro ni jasné – zajistit potřebné organizační změny vycházející z doporučení poradenské agentury, která v kolektivu zahrady provedla dotazníkové šetření, a zároveň dohlédnout na bezproblémový průběh výstavby nového výstavního celku Arktida,“ uvádí náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.
„Vést Zoo Praha je úkol, kde nestačí jen mít rád zvířata. Je potřeba také mít trpělivost, pevnou ruku a smysl pro rovnováhu. Paní ředitelce Lence Poliakové přeji hodně sil a klidu, protože v zoo občas řvou nejen lvi. Věřím, že se jí podaří instituci stabilizovat a vrátit jí potřebnou jistotu,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Jsem velmi rád, že se nám ve výběrové komisi podařilo vybrat takto kvalitní kandidátku na pozici ředitelky naší zoologické zahrady. Pohledem zvenčí, zejména z perspektivy médií a veřejnosti by se mohlo zdát, že probíhá těžká politická bitva plná sporů a neshod, ale opak je pravdou. Výběrové řízení proběhlo transparentně a profesionálně, přičemž jsme se soustředili na odborné a lidské kvality uchazečů,” sděluje radní hl. m. Prahy pro finance Zdeněk Kovářík.
„Paní Lenka Poliaková si nás všechny v komisi získala především svým přístupem, přehledem v oboru a zkušenostmi právě z pražské zoo. Pevně věřím, že zoo povede s náležitou péčí, profesionalitou a zaujetím, které tato instituce potřebuje, a že pod jejím vedením bude naše zahrada prosperovat a těšit se tak ještě většímu zájmu návštěvníků. Pro mě je zárukou, že vztahy mezi vedením a zaměstnanci budou vlídné a funkční. Zároveň jsem přesvědčen, že dokáže naplnit jak vzdělávací a ochranářské poslání zoo, také zajistit její dlouhodobou finanční stabilitu,“ dodává Zdeněk Kovářík.
