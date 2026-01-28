Zwyrtek Hamplová: Porušení tajemství SMS zpráv je protiprávní jednání

Jen tak... ZÁKONY PLATÍ PRO VŠECHNY STEJNĚ... (Nebo ne?)
- Zveřejnění soukromé konverzace bez souhlasu druhé strany zasahuje do ústavně chráněného práva na soukromí a listovní tajemství.
- Adresát může sice zprávu použít jako důkaz v správním nebo soudním řízení, její veřejné šíření ale může být nezákonné.
- Soukromé zprávy (e-maily, SMS, chaty) jsou chráněny stejně jako písemnosti osobní povahy.
- Zveřejnění jakékoli soukromé komunikace třetí osobě nebo veřejnosti je považováno za zásah do soukromí, což může vést k právním postihům.
- Porušení tajemství SMS zpráv je tedy protiprávní jednání, které zasahuje do ústavně zaručeného práva na soukromí, a může být dokonce klasifikováno až jako trestný čin podle § 182 trestního zákoníku (porušení tajemství dopravovaných zpráv). Čtení, zveřejnění nebo šíření cizích zpráv bez souhlasu dané osoby, autora té zprávy, je nelegální jednání.
Ale my nesmíme ani naznačovat…
