Zwyrtek Hamplová: Porušení tajemství SMS zpráv je protiprávní jednání

28.01.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k střetu ministra zahraničí Petra Macinky s prezidentem Petrem Pavlem

Zwyrtek Hamplová: Porušení tajemství SMS zpráv je protiprávní jednání
Foto: Jana Zwyrtek Hamplová
Popisek: Jana Zwyrtek Hamplová

Jen tak... ZÁKONY PLATÍ PRO VŠECHNY STEJNĚ... (Nebo ne?)

  • Zveřejnění soukromé konverzace bez souhlasu druhé strany zasahuje do ústavně chráněného práva na soukromí a listovní tajemství.
  • Adresát může sice zprávu použít jako důkaz v správním nebo soudním řízení, její veřejné šíření ale může být nezákonné.
  • Soukromé zprávy (e-maily, SMS, chaty) jsou chráněny stejně jako písemnosti osobní povahy.
  • Zveřejnění jakékoli soukromé komunikace třetí osobě nebo veřejnosti je považováno za zásah do soukromí, což může vést k právním postihům.
  • Porušení tajemství SMS zpráv je tedy protiprávní jednání, které zasahuje do ústavně zaručeného práva na soukromí, a může být dokonce klasifikováno až jako trestný čin podle § 182 trestního zákoníku (porušení tajemství dopravovaných zpráv). Čtení, zveřejnění nebo šíření cizích zpráv bez souhlasu dané osoby, autora té zprávy, je nelegální jednání.

Ale my nesmíme ani naznačovat…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová

  • NEZ
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Zwyrtek Hamplová: NE akci landsmanšaftu v České republice
Zwyrtek Hamplová: Lhali nám
Zwyrtek Hamplová: Neselhává stát, ale lidé, kteří jej řídí
Zwyrtek Hamplová: Odmítám být nucena k samoobslužným pokladnám

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Pavel , Zwyrtek Hamplová , Macinka

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Je porušení tajemství SMS zpráv protiprávní?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

ČT 1 bez dotací nepřežije proč?

Prosím o vysvětlení, proč by nedívatelná televize, která tolik manipulovala a dosud manipuluje podivnými a lživými politickými názory měla přežívat jinak, než všechny ostatní televize, které živí a uživí reklamy.

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Diskuse obsahuje 6 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Tento způsob veřejné debaty České republice vůbec nepomáhá

11:17 Premiér Babiš: Tento způsob veřejné debaty České republice vůbec nepomáhá

Projev na 5. schůzi Poslanecké sněmovny dne 28. ledna 2026 k střetu ministra zahraničí Petra Macinky…