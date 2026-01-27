České dráhy: Tichý vůz bude v ComfortJetu k dispozici od 1. února

28.01.2026 7:23 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

České dráhy rozšiřují nabídku tichých vozů o soupravy ComfortJet. Počet spojů s tichým vozem nebo oddílem se rozroste o zhruba tři desítky na téměř 300.

České dráhy: Tichý vůz bude v ComfortJetu k dispozici od 1. února
Foto: red
Popisek: ČD - logo

Vedle dálkových vlaků, jako jsou Railjety a Pendolina, je řada tichých oddílů také v regionálních spojích. Tichý vůz budou mít cestující k dispozici v jednotkách ComfortJet od 1. února 2026. Ve vyhledávačích spojení a řazení vlaků od 1. února jsou už tiché vozy vyznačeny. Jako tichý vůz bude fungovat řídicí vůz s oddílem 1. třídy, jedná se tedy o jeden z krajních vozů soupravy.

ComfortJety nyní obsluhují spoje Berliner do Berlína a od 1. května bude jejich provoz rozšířen do Hamburku a Kodaně. Jezdí také na většině vlaků Vindobona do Vídně a Villachu a na spoji Hungaria do Budapešti.

Moderní soupravy nabízejí komfortní cestování v klimatizovaných, tlakotěsných vozech. Ve vlaku je k dispozici restaurační oddíl, místa pro cestující s handicapem a pro cestující s dětmi včetně dětského kina a místa pro uložení kočárků, palubní Wi-Fi síť a palubní portál, elektrické zásuvky a konektory USB pro dobíjení cestovní elektroniky a místa pro uložení 12 jízdních kol. Vozy jsou vybaveny speciálně upravenými okny pro snazší průchod signálu mobilních telefonů.

Ve vlacích je možný různý rozsah osvětlení

Časté dotazy cestujících směřují také na rozsah osvětlení v dálkových vlacích. V těch není striktně určeno, jaký rozsah musí být zapnutý. Vlakový doprovod může intenzitu osvětlení upravovat podle konkrétních podmínek, např. podle intenzity denního světla, přání cestujících a dalších aktuálních skutečností v daném místě a čase.

V případě zapnutí osvětlení má vlakový doprovod možnost volit u nejmodernějších souprav rozsah svícení na 25 %, 50 % nebo na 100 %. U starších vozidel je to obvykle 50 % a 100 %. Podmínkou pro užití osvětlení a jeho intenzitu je především zajištění bezpečnosti cestujících při pohybu v soupravě, především bezpečný nástup a výstup, a to v kteroukoliv denní nebo noční dobu.

