Vydírání, pane prezidente? Vitásková vzpomíná, jaké zprávy poslanci posílali jí

Kdo je vinen současnou situací?
Jak byste hodnotila události, které se v prvním měsíci letošního roku odehrály? Začněme tou poslední, vyhrocený vztah mezi prezidentem Petrem Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Jak bylo zveřejněno, SMS zprávu, kterou ministr zaslal poradci prezidenta, vyhodnotil pan prezident jako vydírání. Jak to vnímáte jako bývalá kandidátka na prezidentku a vysoká státní úřednice?
Politováníhodný je skutek, že vůbec takový konflikt vzniká. Prezident podal údajně i trestní oznámení na pana ministra, že ho vydírá. Mám s tím osobní zkušenost. Když jsem byla ve funkci předsedkyně ERÚ, tak mě rovněž vydíral v té době poslanec. Prostřednictvím SMS požadoval protislužbu, abych podpořila biometan, a za to že nevznikne takzvaná Rada ERÚ, která nahradí předsedkyni. Podala jsem trestní oznámení na daného poslance. Nestalo se vůbec nic.
Požadavku na podporu biometanu jsem nevyhověla. Rada ERÚ vznikla. Já byla řadu let nezákonně trestně stíhaná. Tak to je moje osobní zkušenost. Chápu, že je to nesrovnatelné, ale je to určitý příměr.
Pokud pan prezident překračuje ústavu ve jmenování ministrů, tak by měla být podána kompetenční žaloba. On stejně jako prezidenti před ním nemají co do jmenování vlády hovořit. Není to jejich kompetence. Je to zodpovědnost premiéra – vítěze voleb. Důvěru vládě dává Poslanecká sněmovna.
Spor asi kulminuje kolem jmenování pana Turka (za Motoristy) ministrem – nejdříve zahraničí a poté ministrem životního prostředí. Vy jste se již k tomuto tématu vyjádřila v médiích v prosinci loňského roku. Bylo to v souvislosti s tím, zda by měl být pan Turek navržen ministrem? Pamatujete si na to?
Jelikož neměním názor, tak jen zopakuji, že pokud jsou Motoristé v koaliční vládě a je to jejich ministerstvo a oni navrhují pana Filipa Turka, tak ho měl premiér navrhnout a prezident schválit. Jediný, kdo mohl polemizovat s předsedou Motoristů, mohl pouze pan premiér, ale ne prezident. Nemusí se mu Turek líbit, může mít pro to jeden nebo tisíc důvodů, ale jmenovat ho měl. To, že řadu let, snad od dob pana Kavana nebo Svobody, nemáme v čele kariérní diplomaty, tak to je na škodu naší země. Vždyť co byl pan Lipavský?
Rovněž se hovoří o tom, že vláda snížila rozpočet Hradu. Není to tak trochu pomsta?
Prosím vás, jaká pomsta? Státní rozpočet je v katastrofálním stavu a vy byste nejraději šetřili na seniorech? Hrad – tím mám na mysli pana prezidenta a jeho aparát – není v roli skutečné výkonné moci, u nás není prezidentský systém vládnutí, jako je například v USA prezident Tramp nebo částečně ve Francii prezident Macron. Výkonnou moc má u nás premiér.
Snížit rozpočet Hradu není pomsta, ale důležitý krok, pokud chceme skutečně šetřit na výdajích ze státního rozpočtu. Tzv. ošacení první dámě považuji za výsměch těm, kteří skutečně celý život pracovali a pak nemají pořádně ani na nájem nebo byli podvodníky okradeni i o střechu nad hlavou. Ošacení pro „první dámu“, kdy pak pavlačová média z ní dělají „módní ikonu“? Módní ikonou může být Melania Trampová (manželka miliardáře) nebo u nás Monika Babišová (manželka miliardáře). Dala jsem obě dámy jako vzor, protože luxusní oblečení, doplňky, šperky si mohou dovolit za své. Nikoliv z peněz daňových poplatníků.
Prezident Petr Pavel před pár dny navštívil Kyjev. Převzal od prezidenta Zelenského vyznamenání, slíbil dodat letouny L159. I kolem toho se semlela mezi vládou a Hradem bouře. Tento slib prezidenta Ukrajině česká strana nechce naplnit. Je to správné?
Obávám se, aby pan prezident nevyrazil do Venezuely nebo do Grónska. Nicméně jsem přesvědčena, že to není on, kdo může slibovat cizím mocnostem. Je to věc vlády. Plně chápu ministra zahraničí pana Macinku, když se obává účasti prezidenta na setkání představitelů NATO. Určitě by tam měl jet pan premiér.
Pak celkem rozumím, že vláda snížila rozpočet Hradu, aby zbytečně necamrali po světě a nedopouštěli se pochybení.
