Ministr Havlíček: O dalším provozu uhelné elektrárny Chvaletice rozhodne ERÚ

28.01.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

MPO se detailně seznamuje s vyhodnocením dopadů ukončení provozu uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a Teplárny Kladno.

Ministr Havlíček: O dalším provozu uhelné elektrárny Chvaletice rozhodne ERÚ
Foto: Repro XTV
Popisek: Karel Havlíček

Závěrečnou zprávu podle energetického zákona zpracovala a dnes zveřejnila společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava). Reagovala tak na oznámení společnosti Sev.en o plánu ukončit většinu jejích zdrojů. Další kroky jsou nyní na nezávislém Energetickém regulačním úřadu (ERÚ).

Anketa

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?

1%
1%
98%
hlasovalo: 15697 lidí

Doporučení ČEPS v závěrečné zprávě zjednodušeně říká: zatímco uzavření elektrárny Počerady neovlivní elektrizační soustavu, jiná situace je u Chvaletic. Tam je třeba zachovat provoz 2 ze 4 bloků. A to z hlediska systémové přiměřenosti. Teplárnu Kladno bude posuzovat ERÚ s ohledem na zajištění dodávek tepla.

„Rozhodující je bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny a tepla,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Respektujeme stanovisko ČEPS, další postup bude přesně podle energetického zákona. To znamená, že ERÚ nyní dopočítá výši ceny za službu poskytnutí výkonu.“

ERÚ se na základě doporučení ČEPS začne zabývat dalším provozem dvou bloků chvaletické elektrárny včetně toho, jaká by měla být úhrada prokazatelných ztrát/přiměřený zisk provozovatele. Podle energetického zákona má rozhodnout nejpozději do 9 měsíců.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

  • ANO 2011
  • 1. místopředseda vlády
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Havlíček: Je velmi pravděpodobné, že půjčku Ukrajina nezaplatí
Ministr Havlíček: Úsilí o dosažení spravedlivého a trvalého míru
Ministr Havlíček: Proboha, jaká průmyslová lobby?
Ministr Havlíček: Zestátňování ČEZ zahájila už vláda Petra Fialy

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , Havlíček , MPO , uhlí , ERÚ , ANO

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Musí být při zavírání uhelných zdrojů energie rozhodující bezpečnost a spolehlivost dodávek?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
Oto​ Klempíř byl položen dotaz

Financování veřejnostátní televize a rádia

proč tyto relikty minulosti neživí a neplatí OSA? Ochranný svaz autorský?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Vyzkoušejte prémiovou Matchu od Allnature

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Mast LALIUM od Eoné, levandulové pohlazení pro citlivý dětský zadeček i ochranu před mrazem

Diskuse obsahuje 2 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Rajchl (PRO): Jediné, o co tady jde, je rozklížit vládní koalici

9:15 Rajchl (PRO): Jediné, o co tady jde, je rozklížit vládní koalici

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k střetu ministra zahraničí Petra Macinky s prezident…