Ministr Havlíček: O dalším provozu uhelné elektrárny Chvaletice rozhodne ERÚ

Závěrečnou zprávu podle energetického zákona zpracovala a dnes zveřejnila společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava). Reagovala tak na oznámení společnosti Sev.en o plánu ukončit většinu jejích zdrojů. Další kroky jsou nyní na nezávislém Energetickém regulačním úřadu (ERÚ).
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Doporučení ČEPS v závěrečné zprávě zjednodušeně říká: zatímco uzavření elektrárny Počerady neovlivní elektrizační soustavu, jiná situace je u Chvaletic. Tam je třeba zachovat provoz 2 ze 4 bloků. A to z hlediska systémové přiměřenosti. Teplárnu Kladno bude posuzovat ERÚ s ohledem na zajištění dodávek tepla.
„Rozhodující je bezpečnost a spolehlivost dodávek elektřiny a tepla,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Respektujeme stanovisko ČEPS, další postup bude přesně podle energetického zákona. To znamená, že ERÚ nyní dopočítá výši ceny za službu poskytnutí výkonu.“
ERÚ se na základě doporučení ČEPS začne zabývat dalším provozem dvou bloků chvaletické elektrárny včetně toho, jaká by měla být úhrada prokazatelných ztrát/přiměřený zisk provozovatele. Podle energetického zákona má rozhodnout nejpozději do 9 měsíců.
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.