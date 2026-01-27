MHMP: Pražané mohou hlasovat o názvu nového mostu přes Vltavu

Občané mohou vybírat od dnešního dne až do 9. února 2026 mezi názvy Dvorecký most a most Anežky České, a to prostřednictvím Portálu Pražana nebo tištěného hlasovacího lístku v budovách Magistrátu hl. m. Prahy ve Škodově paláci a na Nové radnici. Hlasování občanů zároveň doplní odborné stanovisko Místopisné komise Rady hl. m. Prahy, finální rozhodnutí následně vydají pražští radní. Nový most přes Vltavu dosud pracovně označovaný jako Dvorecký most je aktuálně v závěrečné fázi výstavby. Nyní se hlavní město v případě této významné stavby rozhodlo zapojit do procesu volby nového názvu širokou veřejnost.
„Pojmenování nového mostu spojujícího Podolí a Zlíchov rozhodně nechceme jakkoliv podcenit. O jeho budoucím názvu proto budou moci občané a občanky Prahy hlasovat jednoduše online prostřednictvím Portálu Pražana. Zapojit se do rozhodování tedy bude moci úplně každý. Na výběr budou dvě možnosti – Dvorecký most, nebo most Anežky České. Praha dosud žádný most pojmenovaný po významné ženě nemá. Hlasování bude veřejnosti umožněno od 27. ledna do 9. února 2026 prostřednictvím Portálu Pražana, a to všem jeho registrovaným uživatelům. V papírové formě také na podatelnách magistrátu,“ upřesňuje první náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek.
Každý ověřený uživatel bude moci hlasovat nejvýše jednou. Portál Pražana je moderním nástrojem pro digitální komunikaci mezi městem a veřejností. Hlasování na této platformě umožní transparentní a bezpečné vyhodnocení preferencí obyvatel, přičemž bude respektovat pravidla ochrany osobních údajů i standardy uživatelské identifikace.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Další možností hlasování je prostřednictvím tištěného hlasovacího lístku. Ty jsou k dispozici v běžné provozní době na podatelně a na přepážkách číslo 13 až 20 v přízemí Škodova paláce v ulici Jungmannova a také na podatelně i v informačním středisku Nové radnice na Mariánském náměstí.
„Nový most mezi Podolím a Zlíchovem nebude jen dopravní stavbou, ale také trvalou součástí pražského městského prostoru a identity. Proto považuji za správné dát Pražanům možnost podílet se na jeho pojmenování a vyjádřit svůj názor. Ať už most ponese název Dvorecký, nebo jméno Anežky České, chci, aby šlo o rozhodnutí, které bude mít podporu veřejnosti a bude důstojně odrážet význam této stavby pro město,“ říká primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.
„Během výstavby mostu už se zažil pracovní název Dvorecký most. Nic ale nebrání tomu, aby byl pojmenovaný po významné ženě českých dějin. Tento most jistě unese oficiální i pracovní pojmenování. Sám jsem zvědavý, co si Pražanky a Pražané zvolí,“ uvádí Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního a strategického rozvoje.
Hlavní město bude veřejnost informovat o možnosti zapojit se do výběru nového názvu mostu prostřednictvím kampaně ve veřejném prostoru i v tištěných a online médiích.
Nový most představuje nejen významné dopravní propojení Prahy 4 a Prahy 5, ale také architektonický a urbanistický prvek, který se stane součástí městské identity. Z tohoto důvodu je vhodné věnovat pojmenování mostu zvýšenou pozornost a dát obyvatelům města možnost se k tomuto rozhodnutí vyjádřit.
Hlasování občanů však zároveň doplní odborné stanovisko Místopisné komise Rady hl. m. Prahy, která se výběrem názvosloví dlouhodobě zabývá a zajišťuje jeho historickou, jazykovou a místopisnou správnost. Kombinace veřejné volby a expertního doporučení poskytne Radě hl. m. Prahy komplexní podklad pro rozhodnutí. Po ukončení hlasování tak na základě vyhodnocení výsledků a doporučení Místopisné komise Rady hl. m. Prahy rozhodne o finálním návrhu názvu mostu Rada hl. m. Prahy.
Most přes Vltavu mezi břehy Prahy 4 a Prahy 5 se po dokončení stane významnou spojnicí pro obyvatele metropole. Sloužit bude pro městskou hromadnou dopravu, cyklisty i chodce a jeho zprovoznění se předpokládá v dubnu letošního roku. Celkové náklady na výstavbu včetně světelného parku a úpravy okolí se odhadují na přibližně 1,49 miliardy korun bez DPH. Návrh mostu z bílého betonu odkazuje ke kubismu a brutalismu, jeho autory jsou architekti ze studií Atelier 6 a TUBES.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.