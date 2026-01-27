Správa jeskyní: Zbrašovské aragonitové jeskyně poprvé hostily prezidenta

27.01.2026 22:03 | Tisková zpráva
autor: Tisková zpráva

Foto: caves.cz
Popisek: Správa jeskyní ČR - logo

Zbrašovské aragonitové jeskyně poprvé v dějinách hostily prezidenta. Úřadující hlavu státu Petra Pavla provedli krasovým podzemím v Teplicích nad Bečvou ve čtvrtek 22. ledna 2025 vedoucí ZAJ Barbora Šimečková, ředitel Správy jeskyní ČR Milan Jan Půček a starosta Teplic/B Marek Pavela.

V Koblihové síni jeskyní prezident symbolicky ochutnal koblihy (skutečné) a zapil je lázeňskou kyselkou, neboť právě podzemní kyselka kdysi tyto jeskyně formovala. Jako dárek dostal jeskyňářskou lanovou smyčku se dvěma karabinami a perníčky ve tvaru netopýrů. Zapsal se i do knihy hostů. Ještě před jeskyněmi prezident zavítal i k blízké nejhlubší zatopené propasti na světě, Hranické.

Zbrašovské aragonitové jeskyně byly v místním kamenolomu objeveny na přelomu roku 1912/1913. Objev je spojen se jmény bratří Josefa a Čeňka Chromých, kteří do nich poprvé pronikli a následně se věnovali jejich průzkumu. V roce 1914 byla vybudována pohodlnější přístupová cesta z údolí Bečvy a od roku 1926 jsou jeskyně elektricky osvětleny a zpřístupněny turistům.

Celková délka známých chodeb je 1,4 kilometru. Unikátem jsou kuželovité raftové stalagmity nebo kulovité povlaky stěn připomínající koblihy. Vzácná modifikace uhličitanu vápenatého, minerál aragonit, vytváří na stěnách bílé jehlicovité krystaly.

ZAJ jsou jedinými zpřístupněnými jeskyněmi hydrotermálního původu v Česku, na jejich vzniku se kromě srážkové vody podílela i teplá uhličitá kyselka. Ta se využívá ve zdejších lázních k léčení nemocí srdce a krevního oběhu. Nedaleko se nachází nejhlubší propast ČR a nejhlubší zatopená propast světa, Hranická propast.

Pro informace o otevíracích dobách, přístupu i aktuálním dění v ZAJ je dobré průběžně sledovat web ZDE či Facebook ZDE.

