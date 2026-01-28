Rajchl (PRO): Jediné, o co tady jde, je rozklížit vládní koalici

Tak k těm Macinkovým smskám:
1) Pokud by Petr Pavel dodržoval Ústavu, tak žádné smsky nebyly. Filip Turek by byl ministrem a my dnes mohli schvalovat zákony ve prospěch našich občanů, a ne tady sledovat tenhle pirátský cirkus.
2) Pokud kdokoliv požaduje splnění povinnosti po jakémkoliv státním úředníkovi či ústavním činiteli, kterou mu ukládá zákon, s tím, že pokud ji nesplní, tak použije legální prostředky k tomu, aby splnění této zákonné povinnosti dosáhl, nemůže se dopustit vydírání.
3) Pokud by byl Petr Pavel takový silný a neústupný heroj, jak jej masmédia vykreslují, tak by odpověděl “ok, tak uvidíme, kdo z nás dvou je větší frajer” a nedělal zbytěcnou hysterickou tiskovku. Buď na to má, nebo ne.
4) Zveřejnění soukromé konverzace je absolutní prasárna, pro kterou neexistuje omluva. Petr Pavel se tím dopustil hrubého diplomatického přešlapu.
Jediné, o co tady jde, je rozklížit naši vládní koalici. Pětikoalice, v čele s jejich milovaným prezidentem, se prostě nemůže smířit s výsledkem voleb a snaží se jej všemožně zvrátit.
Mohu vás ujistit, že se jim to nepovede.
JUDr. Jindřich Rajchl
