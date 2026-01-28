Vyděrač Macinka? Ne. Advokát Sokol to zbortil jednou větou

V úterý 27. ledna eskaloval dlouhodobý spor mezi ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé sobě) a prezidentskou kanceláří. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci na Pražském hradě obvinil Macinku z pokusu o politické vydírání a zveřejnil obsah nočních textových zpráv, které mu ministr poslal prostřednictvím poradce Petra Koláře.
Macinka mimo jiné napsal, že prezident může „získat klid“, pokud jmenuje Filipa Turka (Motoristé) ministrem životního prostředí. V opačném případě „spálí mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie“. Pavel označil tyto výroky za nepřípustné a nepřijatelné v demokratických podmínkách, podal podnět k prošetření Národní centrále proti organizovanému zločinu a zdůraznil, že se nebude řídit nátlakem.
Macinka naopak zprávy označil za běžné politické vyjednávání, odmítl obvinění z vydírání a prohlásil, že prezident Pavel by neměl reprezentovat Česko na červencovém summitu NATO, protože se pohybuje „mimo ústavní rámec“ kvůli odmítnutí Turkova jmenování. Premiér Andrej Babiš (ANO) konflikt označil za nevhodný a pozval oba aktéry ke společnému jednání. Opozice volá po Macinkově odvolání či rezignaci.
Je nutné rozlišovat mezi běžným vnímáním slova „vydírání“ a zákonnou definicí
Podle prezidenta Unie obhájců Tomáše Sokola je nutné rozlišovat mezi běžným vnímáním slova „vydírání“ a jeho zákonnou definicí. V hovorovém jazyce se tento výraz používá pro jakýkoli nátlak, trestní zákoník je však mnohem specifičtější.
„Trestný čin je definován tak, že kdo jiného násilím, pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy nutí, aby něco konal, opominul nebo strpěl,“ cituje advokát zákon s tím, že v aktuální kauze lze násilí zcela vyloučit.
Klíčovou otázkou pro policisty tak bude, zda lze obsah předmětných SMS zpráv považovat za „pohrůžku jiné těžké újmy“. Tomáš Sokol v tomto ohledu vyjádřil značné pochybnosti.
Ačkoli se v politických kruzích hovoří o závažnosti jednání, Sokol varuje před předčasnými závěry. Přestože jsou sazby za vydírání přísné – v základní sazbě hrozí pachateli až čtyři roky vězení – v tomto případě podle něj zřejmě k soudu nedojde.
„Nedokážu si představit, jak by mohl být pan ministr za něco takového vůbec souzen. Nemám dojem, že by obsah těch zpráv mohl naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu,“ uvedl prezident Unie obhájců.
Co bude policie zkoumat?
Policie se nyní musí zaměřit na to, zda komunikace neobsahovala i jiné prvky než ty, které jsou veřejně známy. Pokud se však potvrdí, že jediným důkazem jsou textové zprávy, které postrádají charakteristiky zákonného vydírání, bude případ pravděpodobně odložen.
„Co konkrétně bude policie zkoumat, nevím, mohu pouze odhadovat, co by zkoumat měla. Pokud se pan prezident obrátil na policii s tím, aby prošetřila, zda došlo k trestnému činu – což je nejpravděpodobnější, i když to nebylo vysloveno explicitně – bude policie zkoumat, zda obsah SMS zpráv – předpokládám, že jiná komunikace neprobíhala – mohl naplnit skutkovou podstatu nějakého trestného činu,“ řekl Sokol.
Trestný čin vydírání je podle něj závažný. „Jinou věcí však je, zda se jej lze dopustit tím, co podle tvrzení odeslal v SMS zprávách pan ministr. Zde jde spíše o to, do jaké míry je závažný skutek, kterého se měl dopustit pan ministr,“ vyjádřil se prezident Unie obhájců.
Aby mohlo být přesně určeno, že k takovému nezákonnému jednání došlo, je třeba si uvědomit, že výraz „vydírání“ se používá i v běžné hovorové řeči pro situace, kdy někdo někoho k něčemu nutí, aniž by to naplňovalo skutkovou podstatu trestného činu. V tomto případě je zřejmé, že o násilí nebo vyhrožování násilím nejde. Otázkou tedy zůstává, zda lze obsah SMS zpráv odeslaných panem ministrem kvalifikovat jako vyhrůžku jiné těžké újmy. „Já osobně o tom mám své pochybnosti,“ uvedl právník.
A uzavřel: „Nedokážu si představit, jak by mohl být pan ministr za něco takového vůbec souzen, ačkoli lze mít k obsahu těch zpráv různý vztah nebo jej různě hodnotit. Proto si ani neumím představit, jaký trest by mohl být uložen. Tresty za trestný čin vydírání jsou poměrně přísné – v základní sazbě hrozí až čtyři roky odnětí svobody. Nicméně na toto téma se mi nechce spekulovat, protože nemám dojem, že by obsah těchto zpráv mohl naplnit skutkovou podstatu tohoto trestného činu.“
Spor se točí kolem údajně nátlakových textových zpráv, které měl ministr Macinka zaslat přímo prezidentovi, přičemž Hrad následně podal podnět policii k prošetření možného vydírání či vyhrožování. Jádrem sporu je otázka, zda obsah SMS skutečně naplňuje zákonnou definici „pohrůžky těžké újmy“.
Zatímco prezidentská kancelář trvá na prošetření incidentu, právní experti v čele s Tomášem Sokolem vyjadřují pochybnosti o tom, že by policie v textu zpráv našla dostatečné podklady pro trestní stíhání, jelikož hranice pro prokázání vydírání je v českém právu nastavena velmi vysoko.
