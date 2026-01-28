Zelenskyj burcuje svět, ale Trump na něj znovu tlačí kvůli Donbasu

Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
„V jakékoli zemi by byl útok dronem na civilní vlak považován za naprosto jasný terorismus. Naším cílem – a to je to, co by mělo sjednotit všechny normální lidi na světě – je zajistit pokrok v ochraně životů. To je možné prostřednictvím zesílení tlaku na Rusko,“ uvedl Zelenskyj.
„O klasifikaci by nebylo pochyb, ani v Evropě, ani v Americe, ani v arabském světě, ani v Číně, ani nikde jinde. Neexistuje a nemůže existovat žádné vojenské ospravedlnění pro zabíjení civilistů ve vagónu vlaku. Konkrétně ve vlaku bylo přes 200 lidí a 18 z nich bylo ve vagónu zasaženém jedním z ruských dronů,“ zdůraznil také prezident.
Today, Russia struck a passenger train in the Kharkiv region with attack drones. In any country, a drone strike on a civilian train would be regarded in the same way – purely as an act of terrorism. There would be no doubt about the classification, neither in Europe, nor in… pic.twitter.com/J7UqQV70QG— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) January 27, 2026
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
Anketa
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
V severovýchodní Charkovské oblasti státní zástupci uvedli, že na místě útoku ve vlaku u jedné vesnice byly nalezeny fragmenty pěti těl. Zveřejněné fotografie, stejně jako video zveřejněné prezidentem Zelenským, ukazují nejméně dva hořící vagóny vedle zasněžené železniční plošiny.
Jen pár desítek hodin před tím Rusové zaútočili na Oděsu. V důsledku útoku zemřeli civilisté a také byla významně poničena energetická infrastruktura ve městě, upozornil ukrajinský dodavatel energií DTEK.
V Charkově, druhém největším ukrajinském městě, starosta Ihor Terechov uvedl, že 40 % domácností nemělo den po kombinovaném útoku dronem a raketami elektřinu.
Ruské síly navíc zahájily v noci na 28. ledna raketový a dronový útok na různé regiony Ukrajiny včetně Kyjeva a okolí. Útok zasáhl nejméně jedno zařízení kritické infrastruktury uprostřed prohlubující se energetické krize v celé zemi. Podle novinářů Kyiv Independent na místě byly v hlavním městě Ukrajiny kolem 1.26 místního času slyšet exploze. Místní úřady oznámily, že byly aktivovány systémy protivzdušné obrany, aby zachytily přilétající ruské drony.
Ukrajinci také čekají, co se odehraje při dalším kole jednání ve Spojených arabských emirátech v neděli. Své partnery žádají, aby v průběhu jednání opravdu zvýšili tak na Rusko. Tady se však zdá, že americký prezident Donald Trump víc tlačí na Ukrajinu, protože se nechal slyšet, že by se Ukrajinci měli vzdát celého Donbasu. Jinak by se nemuseli dočkat bezpečnostních záruk.
„USA spojují bezpečnostní záruky pro Ukrajinu s mírovou dohodou o odstoupení území,“ napsal k tomu server listu Financial Times.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
Ukrajina (válka na Ukrajině)
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
válka na Ukrajině
Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.
Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.
FactChecking BETA
Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.