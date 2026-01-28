Zelenskyj burcuje svět, ale Trump na něj znovu tlačí kvůli Donbasu

Rusové dál na Ukrajině roztáčejí kola války na plné obrátky. Ukrajinci tvrdí, že ruské útoky zabily pět lidí ve vlaku na severovýchodě země a tři v Oděse. „V jakékoli zemi by byl útok dronem na civilní vlak považován za naprosto jasný terorismus,“ poznamenal k tomu ukrajinský prezident Zelenskyj. A vyzval partnery, aby vyvinuli větší tlak na Rusko. Zatím se však zdá, že pod stále větším tlakem je Ukrajina. Jak ze strany Ruska, tak ze strany USA.

Zelenskyj burcuje svět, ale Trump na něj znovu tlačí kvůli Donbasu
Foto: Screen X Volodymyra Zelenského
Popisek: Hořící ukrajinský vlak po zásahu ruským dronem.

Ruský útok dronu na osobní vlak na severovýchodě Ukrajiny zabil pět lidí, uvedli v úterý státní zástupci. Anglicky mluvícím čtenářům zprávu přinesla agentura Reuters. Prezident Volodymyr Zelenskyj útok označil za terorismus a vyzval k zesílení tlaku na Moskvu.

„V jakékoli zemi by byl útok dronem na civilní vlak považován za naprosto jasný terorismus. Naším cílem – a to je to, co by mělo sjednotit všechny normální lidi na světě – je zajistit pokrok v ochraně životů. To je možné prostřednictvím zesílení tlaku na Rusko,“ uvedl Zelenskyj.

„O klasifikaci by nebylo pochyb, ani v Evropě, ani v Americe, ani v arabském světě, ani v Číně, ani nikde jinde. Neexistuje a nemůže existovat žádné vojenské ospravedlnění pro zabíjení civilistů ve vagónu vlaku. Konkrétně ve vlaku bylo přes 200 lidí a 18 z nich bylo ve vagónu zasaženém jedním z ruských dronů,“ zdůraznil také prezident.

 

 

Zatím se však zdá, že tlak zvyšují spíš Rusové na Ukrajině. V Kyjevě ministr energetiky Denys Šmyhal uvedl, že po útoku Moskvy na hlavní město minulý týden zůstalo bez proudu 710 000 obyvatel.

V severovýchodní Charkovské oblasti státní zástupci uvedli, že na místě útoku ve vlaku u jedné vesnice byly nalezeny fragmenty pěti těl. Zveřejněné fotografie, stejně jako video zveřejněné prezidentem Zelenským, ukazují nejméně dva hořící vagóny vedle zasněžené železniční plošiny.

Jen pár desítek hodin před tím Rusové zaútočili na Oděsu. V důsledku útoku zemřeli civilisté a také byla významně poničena energetická infrastruktura ve městě, upozornil ukrajinský dodavatel energií DTEK.

V Charkově, druhém největším ukrajinském městě, starosta Ihor Terechov uvedl, že 40 % domácností nemělo den po kombinovaném útoku dronem a raketami elektřinu.

Ruské síly navíc zahájily v noci na 28. ledna raketový a dronový útok na různé regiony Ukrajiny včetně Kyjeva a okolí. Útok zasáhl nejméně jedno zařízení kritické infrastruktury uprostřed prohlubující se energetické krize v celé zemi. Podle novinářů Kyiv Independent na místě byly v hlavním městě Ukrajiny kolem 1.26 místního času slyšet exploze. Místní úřady oznámily, že byly aktivovány systémy protivzdušné obrany, aby zachytily přilétající ruské drony.

Ukrajinci také čekají, co se odehraje při dalším kole jednání ve Spojených arabských emirátech v neděli. Své partnery žádají, aby v průběhu jednání opravdu zvýšili tak na Rusko. Tady se však zdá, že americký prezident Donald Trump víc tlačí na Ukrajinu, protože se nechal slyšet, že by se Ukrajinci měli vzdát celého Donbasu. Jinak by se nemuseli dočkat bezpečnostních záruk.

„USA spojují bezpečnostní záruky pro Ukrajinu s mírovou dohodou o odstoupení území,“ napsal k tomu server listu Financial Times.

