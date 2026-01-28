Halík: Vyjděte do ulic. Předčasné volby, ať voliči mají reparát

Nejen o otázkách víry a náboženství hovořil v pořadu K jádru věci TV Noe katolický kněz a teolog Tomáš Halík. Na otázku moderátorky, co by přál vládě hnutí ANO, SPD a Motoristů sobě odpověděl, že by jí z celého srdce přál, aby padla a skončila.
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
Anketa
Máte důvěru v novou vládu Andreje Babiše?
„A České republice přeji, aby byly vypsány nové volby, aby lidé, kteří volili tyto strany, které jsou dnes u moci, dostali možnost reparátu a určitého pokání. To je nejhorší vláda, kterou jsme měli v českých moderních dějinách. Kdyby tady měla vydržet čtyři roky, tak rozvrátí tuto zemi. Je už zřejmé, že dnes začíná s tím scénářem, který je předepsán v Kremlu. Už jsme to viděli na Slovensku, v Maďarsku. Varovali jsme před tím, že tato vláda začne útočit na svobodu veřejných sdělovacích prostředků tím, že je zestátní, že nebudou lidé platit koncesionářské poplatky, že se bude snažit útočit na občanský sektor, pozastavovat státní podporu mnoha institucím, i takovým, jako je Skaut, které jsou nesmírně důležité pro naši společnost,“ řekl Halík.
Patologická sedlina společnosti a Okamura jako hospodský tlučhuba
Vláda podle něj omezuje také ekologické iniciativy. „Jistě bude útočit také na Senát, tam bude bitva. Bude útočit na Ústavní soud atd. Tahle vláda je skutečně vláda národní hanby. Vznikla z toho, že mnoho lidí uvěřilo tomu, co říkal pan Babiš, který slíbil všechno všem. Ale to nejdůležitější, proč vznikla, jsou dva muži, kteří jsou obžalováni – Babiš a Okamura –, kterým jde o imunitu. Kdyby neměli imunitu, tak budou vydáni ke spravedlivému potrestání soudem. Kdyby si byli vědomi toho, že mají čisté ruce, tak se nechají vydat sami,“ soudí kněz.
Vláda podle něj stojí na tom, že se Babiš s Okamurou vzájemně kryjí, aby si zachovali imunitu. „Nejsou tu žádné dobré vyhlídky. Je třeba, aby občanská společnost byla velmi bdělá. Je především třeba, aby se sjednotila opozice. To, že jsou autoritářské státy v Evropě i mimo Evropu, je vinou také toho, že opozice je slabá. Na Slovensku se děje to, co uvidíme u nás,“ domnívá se Halík.
Ing. Andrej Babiš
Podle jeho slov budou lidé muset vyjít do ulic. „Na Slovensku to v jednu dobu pomohlo. Bylo to po vraždě Kuciaka. Ukázalo se, že tenhle zločin sahá ke kruhům okolo Fica. Musel abdikovat, ale na to se zapomnělo. Dnes je znovu u vlády,“ posteskl si Halík.
To, že opozice není jednotná, podle něj umožňuje vyhrávat „patologické sedlině společnosti“. Připomněl novoroční projev Tomia Okamury.
Tomio Okamura
„Byl zvyklý mluvit ke svým příznivcům a voličům jako hospodský tlučhuba, protože lidé, kteří ho volí, tohle chtějí. To je jejich kultura. On takto promluvil k národu jako ústavní činitel. A to musíme říct: ‚Tak dost. Pozor!‘ Když nastupoval fašismus v Německu, tak si lidé mysleli, že když bude Hitler přizván do vlády, tak se trochu uklidní, bude se chovat ústavně. Nebylo tomu tak,“ sdělil kněz.
Tyhle proudy extremistických stran podle něj ani nečekaly, že se dostanou k vládě. „Okamurovi a jeho lidem vyhovovala opozice. V podobné situaci jsou komunisté, kteří jsou jim mentálně podobní. Věděli, že mohou útočit na vládu všemi prostředky, protože nehrozí, že by převzali zodpovědnost a mohou naslibovat lidem všechno a nemusejí se bát, že jednou budou sedět na těch židlích. Ukáže se, že neumějí nic, nemají žádnou vizi, nic pozitivního. Dnes jsou u vlády. Uvidíme, až bude mít pan Babiš imunitu, jestli je stále bude potřebovat, nebo se pokusí o reformu vlády a vládnout samostatně s tolerancí ostatních stran,“ uvažuje Halík.
Trojský kůň Kremlu
SPD a Motoristé sobě jsou podle něj strany nebezpečné pro tento stát a těžce se provinily na této společnosti. Vyjádřil se také k mezinárodní situaci. „Jsem spíš optimista než pesimista, ale pro optimismus tu žádný důvod není. Důležitá je evropská jednota,“ zdůraznil kněz.
Dodal, že strany jako SPD a Motoristé tuto jednotu oslabují. Připomněl, že SPD měla ve svém programu vystoupení z EU. „Motoristé také jsou tohoto typu. Tito lidé jsou trojským koněm našich nepřátel. Je nebezpečí, že Rusko půjde dál. My máme v Česko-Slovensku zkušenost s Hitlerem, který kopíroval tuto taktiku – okupovat část s určitou jazykovou menšinou. Když to projde, okupovat celý stát. A když to projde, tak půjdeme dál,“ nastínil Halík.
Podobný program jako Hitler má podle něj i Putin. „Přešel na válečnou ekonomiku. To je politika totální války, na kterou ke konci přešel i Hitler. Všechno jde na válku. Putin žije z války, nemá žádný zájem ji ukončit,“ soudí kněz.
Jeho slova nezůstala bez odezvy na sociálních sítích. „Čiré zlo, Belzebub vtělený do fráterníka Halíka už zase vystrkuje rohy. Dámy prominou, pánové jsou zvyklí, ale tohle pekelné stvoření je encyklopedickou definicí zmrda!“ vyjádřil se na síti X Vočko Szyslak.
„Ty vole. Ten chudák uvrhl na Motoristy a SPD interdikt. Si myslí, že je papež, ne asi?“ přidal se Martin Konvička.
Ty vole. Ten chudák uvrhl na Motoristy a SPD interdikt.— Martin Konvička (@konva333) January 27, 2026
Simyslí, že je papež, neasi?
Přitom je normálně kokot. https://t.co/NZNqnP7Zpj
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.