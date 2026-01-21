Národní zemědělské muzeum: Zabijačka a masopust na Letné

Akce, která se během let stala nedílnou součástí kulturní nabídky Prahy, začne už v 10 hodin dopoledne. Dopolední program nabídne řadu workshopů a dílen – děti si vyrobí masopustní masky, vyzkouší řezbářskou dílnu nebo se vydají na řeznickou stezku, dospělí se mohou zapojit do kuchařských workshopů zapomenutých zabijačkových receptů se Starou gardou Asociace kuchařů a cukrářů nebo navštívit odbornou přednášku o přeštickém černostrakatém praseti.
Jedním z tradičních vrcholů dne budou komentované ukázky bourání prasete, které v 11 a ve 14 hodin předvede řeznický mistr Radek Janout z Řeznictví U Bejka. „Pro řadu dětí, a dnes už i dospělých, je to jedna z mála možností, kdy mohou na vlastní oči vidět, z jaké části prasete se bere kýta, plecko nebo vepřová panenka, a hlavně pochopit, jak komplexní a smysluplné zpracování surovin tradiční zabijačka představuje,“ říká generální ředitel Národního zemědělského muzea Zdeněk Novák.
Muzeum pro tento den připravilo i dvě nové výstavy, Příběhy pražských masopustů z fotografiemi z a Jak se česká řeznická čepice dostala do světa. Zajímavostí bude také upoutávka na nový připravovaný dokument o masopustních tradicích.
Odpoledne se muzeum naladí na masopustní veselí. Ve 14 hodin dorazí na muzejní dvorek masopustní průvod, který organizuje spolek Ty-já-tr. Návštěvníci se mohou těšit na představení masopustních maškar, pohádkové divadelní vystoupení pro děti i tradiční pohřbívání basy, které symbolicky uzavře masopust krátce před 17. hodinou. Po celý den bude k tanci i poslechu hrát Řeznická kapela, odpolední program doplní folklorní soubor Vonička.
Samozřejmostí budou vepřové hody a další masopustní speciality, sladké i slané dobroty a horké i studené nápoje. Program probíhá v interiérech muzea i na venkovním dvoře.
Vstupné:
základní 100 Kč
děti od 3 let, studenti a senioři zvýhodněné vstupné 50 Kč
Podrobný program je k dispozici na webu muzea.
