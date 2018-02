Nemocnice Litoměřice opět bojuje o hlasy

I v letošním roce se Nemocnice Litoměřice, a.s. aktivně zapojila do celostátního hodnotícího projektu Nemocnice ČR, který začátkem února odstartoval svůj již 13. ročník.

Projekt, jehož nositelem je nezisková organizace HelathCare Institute (HCI), je zaměřen jak na hodnocení spokojenosti hospitalizovaných i ambulantních pacientů a zaměstnanců, tak i na hodnocení finančního zdraví nemocnic. Výstupem z těchto šetření jsou srovnávací žebříčky českých a moravských nemocnic.

Hodnocení probíhá formou vyplňování dotazníků, a to buď vytištěných, které pacienti dostanou přímo v nemocnici a mohou je vyplněné vhodit do připravených sběrných boxů, tak i elektronických, které jsou k dispozici na internetových stránkách HCI. Hlasování probíhá do konce srpna.

„V rámci Ústeckého kraje jsme v předchozích ročnících ve všech segmentech obsazovali medailové pozice. V konkurenci všech nemocnic v republice se v hodnocení pacientů dlouhodobě pohybujeme kolem padesátého místa, u spokojenosti zaměstnanců se držíme v okolí patnácté pozice. Je to pro nás závazek a těšíme se, jak nás naši pacienti i zaměstnanci ohodnotí v letošním roce,“ připomněl předchozí umístění nemocnice předseda představenstva Radek Lončák a dodal, že v hodnocení finančního zdraví byla litoměřická nemocnice v posledním ročníku mezi nemocnicemi zřízenými městy a obcemi třetí v republice.

Psali jsme: FN Brno: Velký krok pro pacienty se vzácnými nemocemi Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje: Podařilo se zastavit zhoršování hospodaření náchodské nemocnice Nemocnice Pelhřimov: Zdravotníci pomohou s odvykáním kouření Pardubická nemocnice: O cvičení v nové tělocvičně na porodnici je velký zájem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva