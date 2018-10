Nemocnice Na Bulovce: Unikátní operace rostoucí endoprotézy

„Samuel trpěl zhoubým nádorem pravé stehenní kosti. Nádorem byla bohužel zasažená i epifýza, tedy oblast kosti bezprostředně naléhající na kloub, což neumožňovalo zachování původního kolenního kloubu.“ Uvedl ke stavu malého pacienta před operací MUDr. Jan Lesenský z ortopedické kliniky NNB. „Alternativou amputace tak byla náhrada kosti tzv. „tumorózní endoprotézou“, doplnil MUDr. Lesenský.

Jelikož dolní končetina roste z více jak 70% pravě z růstových spár kolem kolene, klasická tumorózní endoprotéza by tento růst znemožnila a výsledkem by byl dramatický a invalidizující rozdíl délek dolních končetin v průběhu dalšího vývoje chlapce, bylo rozhodnuto o použití tzv. rostoucí endoprotézy. Blíže ji popsal primář ortopedické kliniky MUDr. Radovan Kubeš, Ph.D.: „Námi implantovaná rostoucí endoprotéza je vyjímečná zejména neinvazivní metodou prodlužování pomocí elektromagnetické indukce, a to až o 5 cm. Speciální hladký dřík v holenní kosti navíc neporušuje růst na druhé straně kloubu. Celkový délkový zisk tedy bude dostačující po celý zbytek růstu pacienta, bez nutnosti dalšího operačního zásahu.“

Samotný operační zákrok vedený MUDr. Lesenským proběhl bez komplikací. Pacient je bez nervově-cévní léze a vše se hojí dobře a bez jakýchkoliv známek infektu. Pozitivně zákrok hodnotila také MUDr. Marta Hósová z oddělení patologie NNB: „Resekce byla bezpečně „onkologicky radikální“ – nádor byl tedy odstraněn celý a navíc má pacient velmi dobrou odpověď na chemoterapii. Více než 95% nádoru bylo po chemoterapii mrtvé“.

Malý Samuel už má za sebou první pooperační kontrolu, na které mu lékaři vyndali kožní skobičky a provedli první prolongaci endoprotézy. Pokud tedy nedojde v další léčbě k neočekávaným komplikacím má Samuel velkou šanci na úplné uzdravení a byla mu zachráněna pravá dolní končetina.

Psali jsme: Nemocnice Na Bulovce: Nové vedení pracuje na transparentnosti hospodaření Nemocnice Na Bulovce: První „psí doktorka“ v Česku Fanynka začala poslední rok své služby Nemocnice Na Bulovce: Nadace Křižovatka předala 25 monitorů dechu neonatologickému oddělení Ministerstvo zdravotnictví: Nemocnici Na Bulovce povede nově Jan Kvaček

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva